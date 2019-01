Alt om Goliat-skandalen: feilene, milliardsprekken, dødsfallene

Historien om plattformen Goliat er historien om alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død. Aftenbladet har gått gjennom flere tusen dokumenter og dokumentert at norske myndigheter i årevis ble ført bak lyset at av det italienske oljeselskapet Eni.

Petroleumstilsynet (Ptil) ble allerede mens Goliat ble bygget på verftet til Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea klar over problemer Eni lovet å ordne opp i. Uten å gjøre noe med det.

Kilder forteller om feil som ble slettet fra listene før avreise fra Hyundai-verftet i Ulsan i Sør-Korea. Dokumentene som ikke stemte overens med virkeligheten og feil som ble rapportert som fikset, uten at de var det.

Høsten 2014 dør tre personer i forbindelse med at det jobbes på spreng for å ferdigstille den norske kjempen i Sør-Korea.

Kostnadssprekk: Da utbyggingsplanen ble godkjent i 2009, skulle Goliat koste 31,3 milliarder kroner. Ved oppstarten i 2016 hadde prisen økt til 50,8 milliarder kroner, en overskridelse på 19,5 milliarder kroner. Det er 62 prosent mer enn i den opprinnelige utbyggingsplanen.

Nedstengt: I mer enn åtte av de 22 første månedene etter at Goliat startet opp i Barentshavet 12. mars 2016, var oljeproduksjonen på plattformen nedstengt

Pålegg: I 2016 gikk 3 av 7 pålegg på norsk sokkel til Eni. I 2017 ga tilsynet 9 pålegg. Av disse gikk 4 til Eni. Det utgjør til sammen 44 prosent av påleggene disse to årene.

Eni avviser: Til Aftenbladet sier Eni Norge-sjef Phillips Hemmens at det er uaktuelt å produsere olje i Barentshavet på en plattform med farlige feil. Han avviser på det sterkeste at Eni ville gjort noe slikt.

Politikerne: Tross krav fra mange hold vil hverken stortingspolitikere eller regjeringen granske eller kritisere Petroleumstilsynet.

Riksrevisjonen: I februar 2018 ble det klart at Riksrevisjonen vil granske Petroleumstilsynets håndtering av Goliat-skandalen.

Krass kritikk: I Januar 2019 kom Riksrevisjonen med sin rapport og gir tilsynet sterk kritikk for håndteringen av en plattform som ikke burde vært satt i produksjon slik den tekniske tilstanden var.