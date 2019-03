Flere brudd på regelverket da det oppsto brann på boreriggen «West Phoenix»

Petroleumstilsynet har nå sluttført granskingen av brannen i slamlaboratoriet på West Phoenix 5. november 2018. Tilsynets granskning viste flere brudd på regelverket.

Ingen personer ble skadet, men personell ble mønstret. Det kom materielle skader i slamlaboratoriet og boringen ble stanset i fem dager. Riggen boret på oppdrag for Equinor i Norskehavet.

Brudd på regelverket

Petroleumstilsynet noterer følgende brudd på regelverket:

Bruk av skjøteledninger ved 16A kurs/vern

Retorte

Konstruksjon av avtrekkskabinett

Det er registrert fire forbedringspunkt. :

Løst 3.-partsutstyr som tas om bord

Kontroll av skjøteledninger

Oppbevaring av brennbart materiale i slamlaboratoriet

Vedlikehold av retorter

Petroleumstilsynet skriver at de tekniske undersøkelsene fra politiet viste at brudd på skjøteledningen var sannsynlig årsak til brannen.

Dette er videreformidlet til selskapene, slik at tiltak kunne iverksettes.

Petroleumstilsynet her bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Frist for tilbakemelding er satt til 29. mars 2019.

Brannforløpet

Selve brannen skjedde i forbindelse med testing av borevæske (boreslam) i en såkalt retorte i slamlaboratoriet. Brannstedet viste at brannen startet i avtrekksskapet der retorten var plassert

Petroleumstilsynet skriver at en retorte er et elektrisk apparat som brukes til å måle og overvåke mengden av vann, olje og fast stoff i borevæsken. Under boring brukes retorten vanligvis flere ganger hver dag for å ha kontroll med egenvekt og innholdet av faste stoffer og vann i væsken.

Røykalarmen ble aktivert klokken 14.48, på grunn av sterk varme var det ikke mulig å gå inn i rommet. Brannen ble derfor bekjempet gjennom døråpningen. Brannen ble slukket 15.10.

Fare for spredning

Petroleumstilsynet skriver videre at slamlaboratoriet ikke var regnet som et område med stor sannsynlighet for brann.

«Dersom brannen ikke hadde blitt slukket raskt, hadde spredning vært sannsynlig på grunn av oppbevaring og bruk av brennbare materialer i rommet. Brannskade av kabler som gikk gjennom slamlaboratoriet og/eller spredning til sement kontrollrom ville medført lengre opphold i boreoperasjonen og betydelig større materielle skader. Spredning av brannen kunne også medført røykspredning til større områder på innretningen», skriver Petroleumstilsynet.