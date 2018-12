Industri Energi: Helikopter-tjeneste på Gullfaks er i fare

– Helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks er viktig for helikoptertrafikken og sikkerheten i Tampen-området i Nordsjøen. Vi er derfor sterkt uenig med Equinor som vil legge ned tjenesten, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som er leder i LO Helikopter og forbundssekretær i Industri Energi.

Fikk meldingen torsdag

Industri Energi er torsdag orientert om at Equinor ønsker å legge ned helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks, og overføre ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

– Det er fullstendig uforståelig at Equinor vil legge ned HFIS-tjenesten på Gullfaks. Egne ansatte med spesialkompetanse, lokal tilstedeværelse og høy forståelse av hva som foregår i luftrommet på Tampen er svært viktig for helikoptersikkerheten. Særlig i et område med så stor trafikk som det her er snakk om, sier Fjeldsbø i en kommentar på fagforeningens nettsider.

Industri Energi hevder det økonomisk sett ikke er noe å tjene på å legge ned tjenesten.

– Det eneste Equinor oppnår er å kutte noen få stillinger offshore. Det virker det som de villig til å gjøre, koste hva det koste vil, sier Fjeldsbø.

Sikkerheten er vurdert

Equinor har gitt DNV-GL i oppdrag å utarbeide en rapport om konsekvensene ved å eventuelt å legge ned HFIS.

«Rapporten slår fast at forslaget om å flytte HFIS-tjenesten til land og å la Avinor overta tjenesten har i utgangspunktet sine begrensninger og det kan ikke garanteres at sikkerheten blir like god eller bedre enn den er i dag, skriver Industri Energi på nett.

– Travelt helikopter-område

Tampen-området, nord i Nordsjøen, er samlet som ett luftrom når det gjelder informasjonstjeneste for helikoptre under 1500 fot. Equinor HFIS på Gullfaks C er operatør for informasjonstjenesten. Over 1500 fot er Avinor ansvarlig for flygeledelse av helikoptre, slik Industri Energi forklarer dette.

«Dagens organisering fungerer tilfredsstillende, noe alle aktører bekrefter», hevder fagforeningen.

– Tampen luftrom er et område med svært høy helikopteraktivitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer (Statfjord, Gullfaks, Kvitebjørn, Valemon, Visund og Snorre) og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe oppdrag eller trening.

Bisto i redning av seilere

Helikopteret er også noen gangen involvert i ordinære redningsaksjoner, slik Aftenbladet nylig fortalte om.

SE VIDEO AV REDNINGEN: Da to seilere ba om å bli reddet i forferdelig uvær, sto redningsmannskapet i Equinor allerede klare. På Gullfaks C-plattformen oppfattet personell med ansvar for luftfart (helikopterinformasjonen, HFIS - Helicopter Flight Information Service) tidlig at noe kunne være på gang.

Redningshelikopteret (SAR-helikopter, search and rescue) på Statfjord B hadde overhørt nødropet på nødkanalen og så tilbydd seg å bistå. Konserndirektør Arne Sigve Nylund takket for innsatsen med å redde de to seilerne på Facebook.