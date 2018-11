Klar melding fra Trump sendte oljeprisen rett ned

Oljeprisen falt fra litt over 71 dollar fatet mandag morgen til 64,99 dollar fatet som lavest onsdag morgen.

Dette er den laveste prisen siden mars i år.

I 12-tiden onsdag var oljeprisen økt noe om befant seg på 65,81 dollar fatet.

Usikkerhet i markedet

Oljemarkedet er preget av stor usikkerhet. Aftenbladet skrev mandag at det ble klart at USAs sanksjoner mot Irans oljeeksport ikke blir så omfattende som tidligere antatt.

For å bøte på den fryktede overproduksjonen i markedet, meldte Saudi Arabia at landet vil kutte oljeproduksjonen sin med 500 000 fat per dag i desember.

Dette i et forsøk på å hindre ytterligere fall i oljeprisen, ifølge Reuters.

USA og Donald Trump slo kjapt tilbake og ytret seg negativt om har vært negativ til at Opec og Saudi Arabia skal kutte i oljeproduksjonen.

Oljeprisen direkte:

Større unntak enn ventet

– Hva er det som skjer nå i markedet?

–Det siste fallet skyldes direkte en Twitter-melding fra USAs-president Donald Trump, hvor han sier at Saudi Arabia ikke må kutte produksjonen, sier Trond Omdal, direktør i Fearnleys Securities, til Aftenbladet.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2018

Saudi Arabias varslede kutt i oljeproduksjonen på 500 000 fat olje desember, var ifølge Omdal helt etter "skriptet", men det som skapte uro i markedet var Trumps melding om at dette var noe Saudi Arabia ikke burde gjøre. Omdal understreker at Saudi Arabia økte produksjonen før Iran-sanksjonen trådte i kraft for å bøte på den manglende oljen i markedet og holde prisene nede. Antakelsen var nemlig at hvor lavere prisene var, jo færre unntak ville Trump gi overfor Iran. Lav oljepris var også viktig for Trump inn mot mellomvalget. Etterpå viste deg seg altså at Trump ga større unntak enn ventet til totalt åtte land, selv om produksjonen ble økt fra Saudi Arabia i forkant.

– Det akutte fallet henger også sammen med at USA ga større unntak enn ventet til sanksjonene mot oljeeksport fra Iran.

Mellom 80 og 85 dollar

Slik Omdal vurderer det store bildet er det to interesser som nå står mot hverandre. Det er Saudi Arabia på den ene siden som har interesse av lavere oljeproduksjon for å kunne stabilisere prisene på mellom 80 og 85 dollar fatet.

Her minner Omdal om at Saudi Arabia i år trenger 88 dollar for å få balanse i landets nasjonalbudsjett. På den andre siden er USA og Donald Trump som forsøker å styre markedet ned mot en oljepris på mellom 65 og 70 dollar fatet.

Jon Ingemundsen

I tillegg til Saudi Arabia har faktorer som økt produksjon fra Kuwait, Forente Arabiske Emirater, Russland, USA og Libya ført bidratt til fallet i oljeprisen.

Til sammenligning har regjeringen lagt opp til en forventet oljepris i det norske statsbudsjettet på 583 kroner i 2019. Dette tilsvarer omtrent 69 dollar fatet etter dagens dollarkurs.

– Hva skjer videre framover? – Saudi Arabia produserer nå langt over sin kvote innenfor Opec og i oktober på historiske rekordnivåer. Både Saudi Arabia og Donald Trump forsøker å detaljstyre markedet, og mordet på Khashoggi har gitt Trump ytterligere pressmidler mot kronprinsen Mohammed bin Salman i Saudi Arabia, sier Omdal og legger til:

– Samtidig forventer jeg at USA vil redusere unntakene til Iran-sanksjonene når de blir revidert om seks måneder, og jeg tror vi neste år ender på en Brent pris nærmere Saudi Arabias mål på mellom 80 og 85 dollar fatet enn Trumps 65 til 70 dollar fatet, sier Omdal som trekker fram tre faktorer som vil gi noe høyere oljepris de nærmeste månedene.

– Høyere sesongmessig etterspørsel som følge av at vi går inn i vinteren, mindre oljeeksport fra Iran i markedet og Opec som vil redusere eksporten.

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Frykter 100 dollar fatet

Siden tidlig oktober har oljeprisen dermed falt betydelig, etter at den da var oppe i godt over 80 dollar fatet. Noe som var den høyeste prisen siden november 2014.

Mandag la det internasjonale energibyrået, IEA, fram sin årlige rapport om verdens energimarkeder. Her advarer byrået mot et prishopp på olje.

Energianalytiker Thina Saltvedt uttalte da til Dagens Næringsliv at hun fryktet en oljepris på i verste fall over 100 dollar fatet.

– Investeringskuttene som ble gjort i årene 2014 til 2016 slår først inn de neste årene. Det har vært investert for lite for å dekke veksten i etterspørselen. Etterspørselsveksten vil ta slutt i slutten av neste tiår. Mange vil kvie seg for å investere, og en kan få en skvis i markedet de nærmeste årene. I verste fall kan en få en oljepris langt over 100 dollar fatet, uttalte Saltvedt til Dagens Næringsliv.