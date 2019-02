Nå svinger det i Aker Solutions igjen

Driftsinntektene til Aker Solutions var på 7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018. Dette er opp fra 6,4 milliarder samme tid i 2017.

Selskapet leverte et resultat før skatt på 483 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 458 millioner same tid i 2017.

Selskaper melder om høy aktivitet og har lagt inn anbud på kontrakter med en totalverdi på 45 milliarder kroner. Først og fremst dreier det seg om kontrakter på havbunnsprosjekter. Aker Solutions forventer at de får en avklaring om hvem som vinner kontraktene i siste halvdel av 2019.

Videre framover forventer Aker Solutions en økning i det globale energibehovet, og at investeringsarbeidet i fornybare energi vil bli belønnet.

Ordrereservene i selskapet er på 35,1 milliarder kroner.

Ikke utbytte

Selv om de finansielle forholdene i bedriften er solide, maner styret i Aker Solutions til forsiktighet og videre jobbe med å styrke posisjonen til selskapet.

Styret foreslår derfor at det ikke betales utbytte til aksjonærene i 2018.

– I 2018 så vi et rekordantall studier og «front-end-engineering» for større og mer komplekse prosjekter enn vi har sett tidlgiere år. Noe som er et positivt tegn på at mer arbeid kommer, sier konserndirektør Luis Araujo i Aker Solutions i en pressemelding.

Han sier videre at Johan Sverdrup, Johan Castberg og Troll er alle gode eksempler på at tidlig engasjement gir selskapet en sterk posisjon for å sikre mer arbeid.

– Når vi jobber tett med kunder og prosjekter og leverandører i tidlige stadier av prosjekter, kan vi forenkle og standardisere prosesser og produkter. Å levere kostnadseffektivitet og standardisering til våre kunder er i økende grad knyttet til at vi har satset på digitalisering, sier Araujo.