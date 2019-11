Equinor gir Aker Solutions milliardavtale: – Helt fantastisk

– Det er helt fantastisk. Dette er en videreføring av en lang tradisjon og samarbeid med Equinor, sier sjef for Stavanger-regionen i Aker Solutions, Espen Krogh, til Aftenbladet.

Kakefest

Nå forbereder selskapet seg på kakefest.

– Vi må feire at vi har kommet utrolig godt ut. Da må vi ha kake på våre lokasjoner, sier en fornøyd Krogh.

– Hvorfor tror du Aker Solutions fikk milliardavtalen?

– Det er alltid en usikkerhet når nye rammeavtaler skal tildeles. I Aker Solutions har vi kompetente ansatte og satser på mye på ny teknologi. I tillegg har vi lange tradisjoner og et godt forhold med Equinor.

Hovedleverandør

Oljeserviceselskapet er blitt valgt til hovedleverandør av inspeksjonstjenester til flere av Equinors anlegg i Norge, og har en verdi på 1,2 milliarder kroner. Arbeidet omfatter et vidt spekter av inspeksjonstjenester, og skal utføres av personell i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Avtalene inkluderer også tjenester fra Axess AS, Oceaneering Asset Integrity AS og IKM Operations AS, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Avtalene har en fast periode på seks år, og to opsjoner på fire år.

Marie von Krogh

Nye ansettelser

Aker Solutions får ansvar for anleggene Statfjord (A, B, C), Martin Linge, Oseberg Feltsenter, Oseberg (Sør, Øst, C), Åsgard (A, B, C), Kristin, Heidrun (TLP, B), Njord (A, B) og Mongstad.

– Rammeavtalen sikrer en god arbeidsmengde og mange arbeidsplasser i årene fremover, sier Krogh, som håper avtalen vil forlenges etter seks år.

Arbeidsomfanget av rammeavtalene i helhet sysselsetter om lag 300 til 400 personer årlig, melder Equinor. For Aker Solutions betyr det at de kan ansette både i Stavanger og i Bergen.

– Det er snakk om ansettelse av inntil 20 personer og vi vil ansette så snart som mulig, sier Stig Pedersen, hos Aker Solutions i Stavanger.

