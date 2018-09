Equinor måtte skifte 828 dører på rigger som ble bygget i Sør-Korea

– 414 dører på hver rigg måtte skiftes. Og dette fikk verdensomspennende konsekvenser fordi produsenten Cosmo og DNV GL som har sertifisert dørene, måtte iverksette tiltak om test og reparasjon av tilsvarende dører på både rigger og skip, sier Åse Waage, underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, til Teknisk Ukeblad.

Den manglende isolasjonen i branndørene førte til at riggene måtte skifte samtlige dører før riggene kunne gå i arbeid for Equinor.

Store kostnader

Også på de nye superriggene til Songa Offshore, som nå er kjøpt opp av Transocean, pågår det testing, reparasjoner og utskifting av dører. Her skriver Teknisk Ukeblad at inspeksjoner etter at riggene ble godkjent og satt i drift, avdekket behov for utskiftinger og reparasjoner av Cosmo-produserte dører fordi de ikke tilfredsstilte kravene til brannsikkerhet.

Dette medfører store kostnader, siden en utvendig skyvedør kan koste opp til 250.000 kroner, mens de billigste innvendig koster ned mot 20.000.

Til Aftenbladet opplyser pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor at for Equinors del ble utskiftingen av dørene en reklamasjonssak med verftet som ikke medførte ekstrakostnader for selskapet. Han understreker at det var verftet som var ansvarlig feilene i leveransen.

– De fleste av dørene av dørene ble byttet eller utbedret under transport av riggene til Norge. Det resterende arbeidet ble gjort ved CCB-basen, påpeker pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor.

Aftenbladet har tidligere skrevet om de litt ymse leveransene fra verft i Sør-Korea de siste årene, hvor Goliat-plattformen og Martin Linge- plattformen står som to symboler for prosjekt med omfattende feil, mangler og utestående arbeid.

– Er dette «typisk» Sør-Korea?

– Vi har over 9000 leverandører og i de aller fleste tilfellene leverer disse med god kvalitet. Enkelte ganger oppdages kvalitetsavvik, men vi ser ingen trend om at nasjonalitet eller hvor leverandøren hører hjemme har sammenheng med kvaliteten på leveransen.

Teknisk Ukeblad skriver videre at Cosmo i et brev til sine kunder i fjor sommer advarte mot produksjonsfeil i tre ulike dørtyper som alle var blitt sertifisert av DNV-GL.

Fredrik Refvem

Ikke overrasket

Runar Rugtvedt, som er bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, er ikke overrasket over problemene med leveransen fra Sør-Korea.

– Tilbakemeldinger vi har fått, gir et bilde at det ofte er mye feil og langt mer etterarbeid på innretninger som er produsert i Sør-Korea enn det som er levert fra norske leverandører. Det så vi blant annet på Goliat og Skarv. Jeg tror dette kan skyldes manglende kunnskap om Norsok og de krav som stilles på norsk sokkel, sier Rugtvedt til Teknisk Ukeblad.

Han mener norske leverandører har styrket sin konkurransekraft vesentlig de siste årene.

Alvorlig

Til Teknisk Ukeblad sier Helge Kjeøy i DNV GL at det er alvorlig at fabrikanter ikke produserer godkjent design og dermed fraviker gjeldende krav.

– DNV GL gjennomførte et par dager etter funnet på det konkrete fartøyet et uanmeldt besøk hos fabrikanten for å identifisere mulige avvik fra godkjente produksjonsprosedyrer og tiltak for å unngå lignende produksjonsavvik i fremtiden. Vi fulgte da opp med fakta-innhenting og analyse samt varsel om mulige generelle problemer med COSMO branndører til Sjøfartsdirektoratet og relevante flaggstater og operatører med DNV GL-klassede fartøy, sier han.

DNV GL har ikke kjennskap til hvor mange dører som er produsert med manglende isolasjon. På spørsmål om DNV GL gjorde en for dårlig jobb da disse dørene ble sertifisert, svarer Kjeøy slik:

– Problemene med noen av Cosmos branndører knytter seg til produksjonsfasen. Det er fabrikantens evne til å levere i tråd med design på et gitt tidspunkt som blir vurdert ved den årlige besiktigelsen.