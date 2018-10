Rosenberg ansetter flere folk etter storkontrakt med Lundin

– Jeg lovet vel at vi skulle passere over 1000 ansatte innen året var omme, og det kommer vi til å gjøre, sier direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons til Aftenbladet.

Han er klar på at jobben Rosenberg nå har skaffet seg også betyr nyansettelser.

Tirsdag kom nemlig gladnyheten om at Rosenberg har vunnet en betydelig kontrakt med det svenskeide oljeselskapet Lundin for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i forbindelse med utbyggingen av satelittfeltene Luno II og langtidstest av Rolvsnes.

150 folk i arbeid

Tirsdag var også tidligere Rosenberg-direktør Kristin Færøvik på gamle trakter på Rosenberg. Færøvik sluttet på Rosenberg og gikk til stillingen som administrerende direktør i Lundin Norge i januar 2015.

Hun kom tilbake med gladnyheter til «Han far og de» på Rosenberg.

– Da Færøvik forlot oss i 2015, sa jeg til henne at hun fikk komme tilbake som kunde på et senere tidspunkt. Det kunne hun selvsagt ikke love da, men vi er glade for hun har kommet «hjem», sier Narvestad under pressekonferansen.

Aftenbladet har grunn til å anslå at verdien på arbeidet ligger på mellom 300 og 400 millioner kroner, men dette er tall verken Færøvik eller Rosenberg-direktør ønsker å bekrefte.

– Det er ikke tall vi pleier å gå ut med, sier Færøvik på spørsmål fra Aftenbladet under pressekonferansen.

– For oss er dette en veldig viktig kontrakt av mange grunner. Først og fremst er det en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige i markedet, og den viser videre at arbeidet vi har lagt ned de siste årene, bærer frukter, sier Narvestad til Aftenbladet.

Rosenberg-direktøren anslår at jobben på topp vil kreve rundt 150 ansatte i arbeid. I dag er det i underkant av 1000 ansatte på Rosenberg, mens det er totalt vel 2000 arbeidstakere som jobber med prosjekter i Rosenbergs regi, enten som underleverandør på land eller i rotasjon offshore.

Narvestad vil ikke si nøyaktig hvor mange nyansettelser som kommer med kontrakten, men sier at de vil bli flere.

– Vi har ansatt 250 personer det siste året, og vi har behov for ytterligere arbeidkraft - både av hensyn til denne kontrakten, men også for å styrke eksisterende prosjekter, sier Narvestad.

Best i tøft heat

Kristin Færøvik i Lundin Norge sier det var omfattende evaluering av tilbudene som kom inn, før valget falt på Rosenberg. Pris og det tekniske ble vurdert, og da kom Rosenberg best ut.

– Du har tidligere jobbet på Rosenberg - var du overrasket over at verftet kom med det beste tilbudet?

– Det kan jeg ikke svare på. Men for oss er det gledelig å se at etter en tøff tid vi har hatt bak oss, er det flere som er i stand til å by på slike jobber. Det var tøff konkurranse om jobben, påpeker Færøvik og legger til:

– For oss er det morsomt å jobbe med en av bedriftene som har vist evne til omstilling i så lang tid. Rosenberg er en viktig bærer av industrierfaringen vi har som nasjon, noe vi ikke skal ta for gitt, sier hun.

Etter at Edvard Grieg-plattformen kom i drift i november 2015, har Lundin fortsatt å utforske områdene i nærheten.

– Dette er en ny epoke for oss på Utsirahøyden. Nå går vi løs på arealet som ligger rundt og bygger ut Luno II og Rolvsnes, og vi fortsetter å lete i området. Jeg håper vi skal holde plattformen i aktivitet i mange, mange år framover, sier Færøvik.

For Rosenberg er Lundin en ny og spennende kunde. Avtalen med Lundin er en såkalt totalkontrakt hvor Rosenberg får brukt hele bredden i organisasjonen; prosjektledelse, ingeniørstab, fabrikasjon og offshorearbeid.

Det er først og fremst rørmoduler Rosenberg skal lage, i tillegg til å bygge om deler av prosessanlegg og hjelpesystemer på Edvard Grieg-plattformen.

– Med Lundin har vi fått en ny og spennende kunde som vi tror vi passer veldig godt sammen med, både når det gjelder kultur og kompetanse. Ingen av oss er størst, men vi har begge kvaliteter som bringer norsk sokkel framover, sier Jan T. Narvestad som håper at Lundin-kontrakten kan resultere i at Rosenberg får flere oppdrag for oljeselskapet.

4 milliarder kroner

Lundin er for tiden i gang med planer for utbygging av Luno II-feltet. Forarbeidet for plan for utbygging og drift er satt i gang og leveres endelig første kvartal neste år.

I september ba også Lundin Oljedirektoratet om å inngå «vesentlige kontraktsmessige forpliktelser» for Luno-utbyggingen.

Luno-utbyggingen er anslått til å koste rundt 4 milliarder kroner. Luno II er av Lundin omdøpt til Solveig-feltet, navneskiftet må endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet.

Satelittfeltet ligger 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden.

Luno II-utbyggingen er et undervannsprosjekt, men vil også kreve modifikasjon av Edvard Grieg-plattformen som skal ta imot satelittproduksjonen.

Ressursanslaget for funnet er mellom 32 og 82 millioner fat olje og 1-3 milliarder standardkubikkmeter utvinnbar gass. For Rolvsnes-funnet oppjusterte Lundin i august i år ressursanslaget til mellom 14 og 78 millioner fat.

Produksjonsstart for Luno-utbyggingen er anslått til å skje i 2020.