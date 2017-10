Statoil-felt i Libya åpnet igjen etter konfrontasjon med væpnet gruppe

Flere ganger i år er Sharara-feltet i Libya blitt stengt av væpnede grupper, protester og sikkerhetsproblemer, skriver Reuters. Oljefeltet, hvor Statoil er partner, ble sist søndag igjen stengt av den væpnede gruppen Brigade 30.

Gruppen kom samtidig med en rekke krav, blant annet knytte til penger, økt leveranse av drivstoff til sørlige områder i landet og at fengslede medlemmer av gruppen må settes fri.

Oljefeltet, som er Libyas største, produserte mer enn 230.000 fat hver dag i periode før det ble stengt. Mens oljekartellet Opec har inngått en avtale om kutt i produksjonen, var medlemslandet Libya unntatt fra avtalen. Og uventet høy produksjon fra landet på over én million fat per dag har tidvis ført til en lavere oljepris enn mange eksperter forventet.

Reuters

Operatør National Oil Corporation opplyser til Reuters at produksjonen fra Sharara begynte igjen onsdag morgen, men sier ikke hvordan situasjonen med den væpnede gruppen ble løst.

National Oil Corporation driver oljefeltet, mens Statoil, Repsol, Total, OMV og Total er partnere.

Prisen for ett fat nordsjøolje holder seg torsdag morgen over 55 dollar, etter å ha vært over 57 dollar forrige uke.

LES OGSÅ: