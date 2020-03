Se hva Equinor-toppene tjente

Kraftig bonuskutt gjorde at konsernsjef Eldar Sætres totale inntekt fra Equinor-jobben gikk ned i 2019.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Konsernsjef Eldar Sætres inntekt gikk ned i 2019 med Foto: Jon Ingemundsen

Erlend Skarsaune Journalist

Equinor la fredag morgen fram sin årsrapport for 2019. I den kommer det også fram hvor mye konsernledelsen får betalt – grunnlønn, insentivordninger (aksjer og bonus), annen kompensasjon og pensjon.

I intervjuet med Aftenbladet onsdag varslet konsernsjef Eldar Sætre at han og resten av konsernledelsen avstår fra årsbonus for i år – og at bonusutbetalingen for i fjor også ble langt lavere enn i 2018.

Eldar Sætre fikk i 2019 en grunnlønn på 9,4 millioner kroner, mot 9,1 millioner i 2018 – en økning på 3,2 prosent. Årsbonusen var på 2,5 millioner kroner, mot 4,5 millioner kroner året før, ned med 44 prosent.

Total kompensasjon i 2019 endte på 15,3 millioner kroner, ned fra 16,8 millioner kroner i 2018.

Av oversikten framgår det også hva Equinors pensjonsforpliktelse er verdt nå. For Eldar Sætres del, en av få i konsernledelsen som fortsatt har ytelsespensjon, er Equinor-pensjonen beregnet å ha en verdi på 129 millioner kroner, opp fem millioner kroner fra 2018.

DETTE TJENTE KONSERNLEDELSEN I EQUINOR I 2019:

Konsernsjef Eldar Sætre: 15,3 millioner kroner - ned 8,9 prosent. Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge: 6,6 millioner kroner - ned 7 prosent. Lars Christian Bacher, finansdirektør: 6,1 millioner kroner – ned med 12,9 prosent. Margareth Øvrum, konserndirektør Utvikling og produksjon Brasil: 9 millioner kroner - opp med 21,6 prosent. Torgrim Reitan, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt: 6,5 millioner kroner – ned 24,4 prosent. Jannicke Nilsson, konserndirektør Sikker og effektiv drift: 6,1 millioner kroner – ned 9 prosent. Irene Rummelhoff, konserndirektør Markedsføring, midtstrøm og prosessering: 7 millioner kroner – ned 4,1 prosent. Tim Dodson, letedirektør: 6,3 millioner kroner – ned 6 prosent. Pål Eitrheim, konserndirektør Nye energiløsninger (nå leder for kristestaben i forbindelse med koronapandemien): 5,7 millioner kroner (første hele år i konsernledelsen i 2019). Al Cook, konserndirektør Global strategi og forretningsutvikling: 11,6 millioner kroner (første hele år i konsernledelsen. Anders Opedal, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring: 7,5 millioner kroner (første hele år i konsernledelsen i 2019).