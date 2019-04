Gasslekkasje på Goliat

Natt til torsdag kl.01.45 ble det utløst en gassalarm på Goliat-plattformen i Barentshavet. Utslippet var, ifølge operatørselskapet Vår Energi, utennbart. Det vil si at gassmengden var mye lavere enn det som skal til for å antenne gassen som ble sluppet ut. Lekkasjen skjedde under klargjøring og tilkobling av utstyr som ennå ikke har vært i bruk.

Jon Ingemundsen

Hele plattformen ble umiddelbart mønstret. Det betyr at mannskapene tok på overlevelsesdraktene og gikk til livbåtene.

Situasjonen ble avklart etter få minutter. Kort tid etter kunne mannskapene returnere til arbeidssted eller sengene sine.

Hendelsen blir rutinemessig meldt Petroleumstilsynet.

Da alarmen gikk ble produksjonen automatisk stengt ned. I løpet av torsdag ettermiddag er plattformen tilbake i full produksjon.

Aftenbladet var tilfeldigvis om bord og opplevde at mønstringen gikk raskt og effektivt. Det var ingen synlige tegn til uro eller bekymring blant arbeiderne.

Forrige gasslekkasje på Goliatplattformen var i september i fjor. Da var årsaken en teknisk feil. I ettertid ble over 500 ventiler sjekket.