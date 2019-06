Tysk kullprodusent vil rettsforfølge klimaaktivister

Over 1.000 klimaaktivister tok seg lørdag ulovlig inn på det 48 kvadratkilometer store dagbruddet i Garzweiler, vest i Tyskland, hvor RWE utvinner brunkull som brukes i den tyske kraftindustrien. Inntrengingen førte til at utgravningen av kull måtte stanses. Politiet forsøkte å få kontroll på demonstrantene, men det var først søndag morgen at området var tømt for uvedkommende.

Åtte politimenn er meldt skadd etter hendelsene. Hvor mange av aktivistene som er innbrakt av politiet er det ikke opplyst om.

I etterkant sier RWE at de har gitt mange advarsler om at de vil rettsforfølge dem som ulovlig bryter seg inn på deres eiendom og blokader som er holdt for å hindre transporten av kull vekk fra området.

– Selskapet har lidt et økonomisk tap som vi nå beregner. RWE er helt dedikert på å nå klimamål, sier administrerende direktør Frank Weigang i RWE, og hevder selskapet har redusert sine CO2-utslipp med 60 prosent fra 2012 til 2018.

Søndag hadde klimaaktivister fortsatt sperret tilførselen av kull til Neurat-kraftstasjonen, en av Tyskland største kulldrevne kraftverk, ved å sitte i skinnegangen, men RWE opplyste om at aksjonene ikke truet produksjonen av elektrisitet.