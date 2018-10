Oljeprisen stiger til høyeste nivå siden november 2014

I løpet av natt til mandag steg oljeprisen over 83 dollar - og like før klokken 07 vaker den like under 83,2 dollar. Det er det høyeste nivået siden november 2014, da oljeprisen var på rask vei ned.

Forklaringen på prisnivået nå finner oljeeksperter i USAs sanksjoner mot Iran, etter at president Donald Trump trakk stormakten fra atomavtalen. Sanksjonene mot Irans oljehandel – landet er den tredje største produsenten i oljekartellet Opec – begynner i november.

Reuters skriver at oljemarkedet nå forbereder seg på Iran-sanksjonene, og at 100 dollar per fat langt fra er utenkelig. Hvordan kinesiske raffinerier vil forholde seg til USAs, er et forhold som ytterligere kan presse oljeprisen opp.