Equinor klar for en ny runde med Johan Sverdrup til 41 milliarder

Mandag morgen åpner ONS i Stavanger. Dermed er det også klart for nyhetsslipp fra oljeselskapene. Equinor, tidligere Statoil, slipper mandag morgen nyheten om at andre fase av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet nå blir levert til Olje- og energidepartementet.

Her varsler Equinor om økte ressurser og lavere kostnader for utbyggingen – og dermed høyere verdiskapning.

– Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med meget lave CO₂-utslipp på 0.67 kg per fat. Johan Sverdrup er i rute til å levere store mengder energi med høy lønnsomhet og lave utslipp i mange tiår fremover, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i en pressemelding.

Fakta: Fakta om Johan Sverdrup-feltet * Ligger på Utsirahøyden, 155 kilometer vest for Stavanger. * Ett av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet. Feltet kan inneholde mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge de siste beregningene. * Det er ventet at feltet vil gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter for Norge. * Produksjonen fra feltet skal etter planen starte i november 2019, med Equinor som operatør. Plan for utbygging og drift (PUD) ble overlevert Olje- og energidepartementet 13. februar 2015. Planene for andre byggetrinn overrekkes mandag. * Første og andre byggetrinn kan gi så mye som 150.000 årsverk i perioden fram til 2025, ifølge Olje- og energidepartementet. Investeringene i første byggetrinn er anslått til 86 milliarder kroner, mens investeringene i andre fase er anslått til 41 milliarder kroner. * Når feltet er i drift, vil det gi rundt 3.000 årsverk. * I første fase blir produksjonen 440.000 fat per dag. Når feltet er fullt utbygd, blir produksjonen på 660.000 fat per dag. * Prosjektet trenger en oljepris på 20 dollar for å gå i balanse, ifølge de siste beregningene. (NTB/Statoil)

Fra før av er første utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet godt i gang. Nå melder Equinor at kostnadene for begge utbyggingsrundene er kuttet med ytterligere seks milliarder kroner siden februar i år. Totalt gjør det at utgiftene er kuttet med 80 milliarder kroner sidene planene for første fase ble levert i 2015. Fase to av utbyggingen skal koste 41 milliarder kroner og første har 86 milliarder. Mens den første produksjonen skal starte i november 2019, skal andre fase være klar mot slutten av 2022. For hele feltet er den såkalte break even-prisen under 20 dollar - altså hvilken oljepris Equinor trenger for å tjene penger på oljefeltet - mens andre fase har break even-pris på 25 dollar. Totalt er ressursene nå anslått til mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat olje.