Aker BP med uventet stort funn i Nordsjøen

I forkant av boringen var det estimert at Frosk-brønnen ville kunne gi 3 til 21 millioner fat oljeekvivalenter. Mandag melder Aker BP at det estimatet var noe pessimistisk. En foreløpig analyse viser nå at det er mellom 30 til 60 millioner fat oljeekvivalenter i brønnen, skriver E24.

– Frosk-funnet øker volumet og verdien av ressursene i området, og utgjør et ideelt utgangspunkt for andre lønnsomme prosjekter. Dette vil optimalisere bruken av infrastruktur i Alvheim-området i mange år, sier visedirektør Gro G. Haatvedt i Aker BP i en børsmelding.

Frosk-brønnen ligger i lisensområdet PL340, som også inneholder Bøyla-feltet. Dette er satellittfelt knyttet opp til Alvheimfeltet i midtre del av Nordsjøen.