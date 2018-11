Tankbåt og fregatt kolliderte ved Stureterminalen

En større redningsaksjon pågår i morgentimene ved Stureterminalen i Øygarden. Tankbåten TS «Sola» og fregatten KNM «Helge Instad» kolliderte i 04.00-tiden torsdag morgen, og syv personer om bord i fregatten er skadd.

Tankbåten har 625.000 fat med råolje ombord.

Alle nødetater på stedet

De syv skal være lettere skadd.

110-sentralen fikk melding om ulykken 04.14.

Redningshelikoptre, dykkerbåt og alle nødetater er på stedet.

– De siste ti er evakuert fra fregatten. De blir tatt i land ved Stureterminalen. Ledelsen ved fregatten er ombord i «Sjøbrand», båten til Bergen brannvesen, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Fare for at den synker

Det er helsepersonell, politi og brannmannskaper ved stedet, ifølge ham.

– De siste meldingene vi har fått er at fregatten har tatt inn masse vann, og krenger mer og mer, sier Hartvigsen.

– Det er en viss fare for at skipet skap synke. Det har fått en flenge i siden og tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen og akterskipet ligger tungt i sjøen, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Det var tidligere meldinger om røykutvikling fra båten, og spesialtrente brannmannskaper er i beredskap.

– Vi har ikke fått meldinger om at det er brann ombord, sier Hartvigsen.

Lekkasje fra fregatten

– Det er en lekkasje fra fregatten, det har rent ut 10.000 liter med fuel, og vi har satt igang tiltak for akutt forurensning, sier Hartvigsen.

Ingen om bord på tankbåten skal være skadet, skriver politiet i en pressemelding.

- De 23 i tankbåten har alle det bra, sier vaktleder Eirik Walle i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

– En god flenge i båten

En båt fra Øygarden brannvesen og båten «Sjøbrand» fra Bergen brannvesen er på stedet, bekrefter branningeniør Jan Gaute Haug ved Øygarden brann og redning.

- Det er korrekt. Jeg har ikke så veldig mye informasjon. Men det er en skade på en båt, og vi jobber med evakuere de fleste. Det er fortsatt noen som blir igjen på båten inntil videre, sier Haug.

- Det er en god flenge i den båten som er skadet, så vi jobber med å planlegge for eventuell oppsamling av oljesøl, sier Haug.

Tar inn vann

Det var 137 personer om bord i fregatten og 25 i tankbåten.

Fregatten står på grunn og tar inn vann i bakre del.

Det skal ikke være vare for at tankbåten synker. Det er heller ikke lekkasjer.

Deltok i NATO-øvelse

Klokken 05.50 opplyser politiet at 127 av mannskapet på fregatten var tatt ombord i slepebåten «Velox», som skal ta dem inn til Stureterminalen.

– Der står det et mottaksapparat klart for å ta imot dem, sier operasjonsleder Morten Rebnord ved Vest politidistrikt.

10 personer var da igjen ombord i fregatten.

KNM «Helge Ingstad» er samme fregatt som i 2013 og 2014 deltok i uttransporteringen av kjemiske våpen fra Syria. Den ble bygget i 2009. Fregatten har deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Jeg kjenner ikke til ulykkesforløpet eller hva som har skjedd. Jeg vet ikke nøyaktig når ulykken skjedde, men vi ble varslet 04.15, sier Vegard Finberg, oberstløytnant og pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Båten var på tilbakereise fra øvelsen Trident Juncture til hjemmebase Håkonsvern, sier Finberg.

Gikk ut 03.55

Den Malta-registrerte TS «Sola» gikk fra Stureterminalen 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Båten er på 112939 dødvekttonn, ble bygget i fjor, er 250 meter lang og 44 meter bred.

Krisestab

Ordfører i Øygarden, Børge Haugetun, ble oppring om ulykken i 05-tiden. Han satte da krisestab i kommunen.

– Jeg og rådmannen er nå på rådhuset og vi avventer situasjonen. Siden Forsvaret og Equinor er involvert, er det så store organisasjoner at de kan håndtere det meste selv, sier Haugetun i 06.30-tiden.