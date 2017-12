Julerushet fortsetter for Søviknes: Aker BP investerer for 15,5 milliarder

Fredag for en uke siden satt Karl Johnny Hersvik med bøyd hode og gjorde rede for dødsulykken på Maersk Interceptor på Tambar-feltet i Nordsjøen.

15,5 milliarder kroner

Fredag 15. desember leverte Aker BP som operatør plan for utbygging og drift (PUD) for tre prosjekter til Olje- og energidepartementet. Ærfugl, Valhall Flanke Vest og Skogul. Alle feltene er operert av Aker BP.

Samlet er investeringene i de tre Aker BP-prosjektene anslått til om lag 15,5 milliarder kroner.

Totale utvinnbare ressurser er 345 millioner fat oljeekvivalenter. Ifølge operatørens beregninger vil prosjektene representere 52 milliarder i skatteinntekter for landet, og føre til betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen.

Jon Ingemundsen

Julerush for oljeministeren

I desember er det ventet utbyggingsplaner verdt 100 milliarder kroner, fire ganger så mye som i hele 2016.

Da olje- og energiminister Terje Søviknes sist uke mottok Statoils plan- og utbygging (PUD) for Johan Castberg-feltet i Hammerfest, sa han at de mange PUD-ene var hans kalendergaver før jul.

– Ja, og i dag var det som å få åpne tre luker samtidig, sier Søviknes til Aftenbladet.

Og det er ikke bare utbyggingsplaner i julekalenderen.

– Nesten hver morgen våkner vi til nyheter om at norsk industri har vunnet kontrakter, så jeg er ekstremt godt fornøyd. Norsk leverandørindustri har gjort et formidabelt arbeid, sier Søviknes.

– Er oljekrisen definitivt over?

– Det ser iallfall betydelig lysere ut. Bildet er litt fragmeter fortsatt og den veksten som kommer innfases litt ulikt. Deler av serviceindustrien, vedlikehold, sypply og rigg har noe større utfordringer enn nybygg, men industrien kommer på mange måter tilbake og viser nå muskler mer konkurransedyktig og på et helt annet konstandsnivå enn før, sier Søviknes.

Olje- og energidepartementet.

Utnytter infrastruktur

Felles for alle tre Aker BP-prosjektene er at de er basert på utnyttelse av eksisterende infrastruktur: Ærfugl til Skarv, Valhall Flanke Vest til Valhall og Skogul til Alvheim. Dette vil bidra til økt lønnsomhet og levetid for vertsfeltene.

Dette er også en viktig milepæl for DEA Norge som er partner i Ærfugl.

– Innlevering av PUD for Ærfugl er en viktig milepæl for DEA Norge og partnerskapet. Utbyggingen vil forlenge levetiden til Skarv-feltet og videreutvikle Norskehavet som olje- og gassprovins. Vi er stolte over å være med i et partnerskap som bidrar til økt verdiskapning fra norsk sokkel, sier Hans-Hermann Andreae, administrerende direktør i DEA Norge, i en pressemelding.

Ærfugl vil bli bygget ut i to faser for å utnytte kapasiteten på Skarv FPSO-en så godt som mulig. I første fase blir tre brønner i søndre del av feltet satt i produksjon. Produksjonstart er planlagt mot slutten av 2020.