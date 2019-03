Equinor vil presse mer ut av gammel oljekjempe - får forlenget levetid i Nordsjøen

Gullfaks C-plattformen kom i drift på Gullfaks-feltet i Nordsjøen i 4. november 1989.

Nå gir Oljedirektoratet tillatelse til at C-plattformen kan brukes fram til sommeren 2036. Det vil si at plattformens «holdbarhet» kan vare hele utvinningstillatelsen. Gullfaks C ble opprinnelig designet for en levetid på 30 år.

Norsk svenneprøve

Mens Statfjord-feltet ble Statoils (nå Equinors) første operatørskap på norsk sokkel, Etter at amerikanske Mobil sto for utbyggingen, var Gullfaks en norsk svenneprøve ettersom det var første gang et norsk selskap sto for utbygging og drift.

Gullfaks-feltet kom i produksjon med Gullfaks A like før jul i 1986, mens Gullfaks B startet produksjonen i februar 1988. Dekket til Gullfaks B ble bygget ved Rosenberg Verft i Stavanger.

Lønnsomt til 2032

I meldingen fra Oljedirektoratet heter det at I søknaden viser Equinor til at innretningen kan drives lønnsomt fram til 2032, med mulighet for ytterligere forlengelse ved modning av nye prosjekter for økt utvinning på Gullfaks.

Oljedirektoratet skriver at det er behov for videre drift av Gullfaks C, både for å utvinne gjenværende ressurser på Gullfaks, og som aktuell vertsplattform for andre forekomster i nærområdet.

«Gullfaks C er blant annet sentral for utvinning av olje fra de tette lagene i Shetlandgruppen og Listaformasjonen over Gullfaks. Hvis innretningen drives videre på en kostnadseffektiv og sikker måte, er det et godt potensial for reservetilvekst og forlenget produksjon», skriver Oljedirektoratet.

Øyvind Ellingsen

Gullfaks C er en av tre store Condeep betongplattformer på feltet med integrert prosessanlegg, boreanlegg og boligkvarter. Gullfaks C behandler og eksporterer også olje og gass fra Gullfaks Sør, Gimle og Visund Sør. I tillegg behandles produksjonen fra Tordis i et eget anlegg på plattformen.

Blokk 34/10 gikk under navnet «Gullblokken» da den i 1978 ble tildelt Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med Statoil som operatør. Gullfaks-området har mer enn innfridd forventningene, det har skapt store verdier for samfunnet gjennom tretti år med produksjon.

De nåværende rettighetshaverne på feltet er Equinor, Petoro og OMV Norge.