Rosenberg-direktøren beklager klubblederens avgang

Fredag i forrige uke gjorde klubbleder Roy Inge Nilsen i Fellesforbundets avdeling på Rosenberg det klart overfor Aftenbladet at han går av som klubbleder etter 12 år ved roret.

– Roy Inge har vært bra og konstruktiv og føyer seg inn i rekken av mange dyktige klubbledere på Rosenberg. Jeg vil berømme han for å ha sett totaliteten og hatt god oversikt over hva som er bra for bedriften. Selv om vi har sittet på ulike sider av bordet, har vi hatt godt samarbeid, sier direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.

Fredrik Refvem

Narvestad berømmer klubblederen for samarbeidet.

– Jeg syns det er dumt at han går av og ønsker han lykke til videre her på Rosenberg og håper at etterfølgeren følger i de samme gode sporene til Roy Inge. På Rosenberg har vi tradisjon for godt samarbeid med klubben og det har vi en intensjon om å fortsette med, sier Narvestad.

Narvestad berømmer Rosenberg-klubben for å være bevisste på sin posisjon for medlemmene, men samtidig se bedriftens behov.

– Klubben er konstruktiv og løsningsorientert. Den er veldig bevisst på at medlemmenes interesser ofte er sammenfallende med bedriftens beste, sier Narvestad.

Går av etter 12 år

– Jeg har sittet som klubbleder i 12 år og det er lenge nok. Nå er det på tide å slippe nye, og kanskje yngre, krefter til og bygge opp en ny klubbleder, sa Roy Inge Nilsen til Aftenbladet da han offentliggjorde at han trekker seg fra ledervervet i klubben.

Fellesforbundets klubb har per i dag 344 medlemmer ved Rosenberg Worley Parsons på Buøy. Torsdag 14. mars vil klubben holde sitt årsmøte. Her vil altså Nilsen si fra seg lederposten. Nilsen ser for seg at han fortsetter i en annen funksjon i klubben, dersom medlemmene ønsker dette.

Etter tunge år ved Rosenberg, ser Nilsen at bedriften når er inne i bedre tider.

– For første gang på mange år har vi en horisont som går flere år fram i tid, vi kan senke skuldrene litt. Men generelt opplever vi i bransjen igjen et økt press på lønningene våre. Norsk Industri og NHO er veldig flinke til å hente inn dårlige ordninger fra EU-landene hjem til Norge, blant annet når det gjelder reise kost og losji. Trepartssamarbeidet opplever jeg er under sterkt press, sier Nilsen.

Inn i bystyret i Stavanger?

Nilsen går over i en rolle som instruktør ved Rosenberg kurs- og kompetansesenter. Han er også medlem i Stavanger Arbeiderparti, og blir etter alt å dømme valgt inn i bystyret i Stavanger etter høstens valg.

– Jeg får tid til å bruke mer tid på politikk enn det jeg gjør i dag, men det er ikke årsaken til at jeg nå går av som klubbleder. Jeg har sittet lenge nok og ønsker ikke å havne i noen boble, sier Nilsen.