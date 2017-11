Bred protest mot å fjerne fritaket for CO2-avgift for gassfartøy

Regjeringen vil fjerne fritaket for CO2-avgift for bruk av såkalt naturgass og LPG (Flytende petroleumsgass) i innenriks skipsfart og for offshorefartøy. Nå protesterer Bellona, Norsk Industri, Rederiforbundet med flere på endringen.