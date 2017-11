Lundin har mer enn doblet inntektene

Selv karakteriserer det svenske oljeselskapet at resultatene etter årets første ni måneder er sterke. Høy produksjon parret med høyere oljepris er forklaringen på økningen i inntekter på 124 prosent - fra 623,8 millioner dollar (5,1 milliarder kroner) til 1,4 milliarder dollar (11,4 milliarder kroner).

Driftsresultatet (EBITDA) følger inntektene , og øker fra 475,8 millioner dollar (3,9 milliarder kroner) til 1,1 milliarder dollar (8,7 milliarder kroner).

– Med disse utmerkedete resulatene er vi på god vei mot en produksjon for året i øvre del eller over prognosen. Våre produksjonskostnader forventes å bli lavere enn prognosen på 4,6 dollar (37,50 kroner) per fat, sier konsernsjef Alex Schneiter i en melding.

Han er fortsatt optimistisk for mulighetene i Barentshavet, selv om de siste leteresultatene har vært dårlige.

– Dette er et nytt, uutforsket område hvor mer leting er nødvendig for å forstå og avdekke dets fulle potensial, sier Schneiter.

Konsernsjefen mener at oljeprisen vil fortsette oppover - og at Lundin er i en bedre posisjon enn noensinne for å få god effekt av prisveksten.

– Vi har en produksjon som forventes å dobles mot slutten av 2022 og har rekordlave kostnader på mindre enn fem dollar per fat de neste ti årene, sier han.

Produksjonen økte fra 55.300 fat daglig i samme periode i 2016, til 87.100 fat i år (oljeekvivalenter, produksjon av olje og gass omregnet til oljefat).

