Tananger-selskap kjøper opp britisk oljeleverandør

Tananger-firmaet WellConnection som driver med inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for boring og undervannsutstyr i oljeindustrien har kjøpt opp det britiske selskapet Independent Oilfield Services (IOS), som holder til i Petershead.

– Dette er et meget viktig oppkjøp fra WellConnection sin side som gir oss et strategisk viktig fotfeste for britisk sektor. IOS som selskap passer meget godt inn i WellConnection Group da vi leverer samme tjenester til mye de samme kundene i to adskilte markeder. Samtidig ser vi at Nordsjøen er i ferd med å utvikle seg til et marked og det er derfor meget viktig for oss å være tilstede på begge sider av Nordsjøen, forklarer direktør Rune Haddeland i WellConnection til Aftenbladet.

Oppkjøpssummen er hemmelig.

WellConnection har spesialisert seg på vedlikehold av borerør for oljeindustrien. Selskapet har hovedkontor i Tananger og avdelinger på Mongstad og i Hammerfest,