Økt motstand mot oljeboring

På energikonferansen ONS strømmer det av meldinger fra oljeselskap og bransjeorganisasjoner om verdiskapning og behov for framtidig arbeidskraft i oljebransjen.

En annen undersøkelse som Framtiden i våre hender har bestilt, viser at oljemotstanden øker i Norge. Stadig flere mener nå at Norge bør la olje ligge på grunn av de negative klimaeffektene.

Anders Minge

Glad folk tar egne valg

Anja Bakken Riise mener det er oppløftende at folk i større grad ser ut til å tenke selv og gjøre seg opp egne vurderinger, uten å sluke oljelobbyens sterke PR-kampanjer for oljeåpning i nord.

– I grove trekk viser dette en solid framgang mot oljeboring i Norge av hensyn til klima. Særlig sterk er veksten i motstanden i Nord-Norge, men også på Vestlandet. Motstanden blant de yngre går også fram. Vi mener det er relevant å stille seg spørsmål om hvordan det da vil være for olje- og gassbransjen å rekruttere nye arbeidere til denne gruppen som i større grad vil kreve en endring og er mer skeptisk til å gå inn i denne sektoren, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Påvirker de unges livsvalg

Hun legger til at norsk oljenæring historisk har vært en viktig bidragsyter til økonomien i Norge, men er også en sterk bidragsyter til de negative klimaendringene.

- Dette har vi ikke minst sett i sommer med ekstrem varme og tørke, men også flere flomkatastrofer. Vi tror at flere unge merker seg dette, og at det vil påvirke deres livsvalg og hvor de ønsker å jobbe, fortsetter Bakken Rise.

Over 1000 personer er spurt i undersøkelsen som er gjennomført på oppdrag for Framtiden i våre hender. Generelt viser undersøkelsen at det er flest i Nord-Norge og Oslo som mener at oljen bør ligge av klimahensyn, men motstanden øker også på Vestlandet.

Mest skepsis i nord

Undersøkelsene som er gjort i 2017 og 2018 er gjort av to ulike byråer, så det kan være nyanser i sammenligningsgrunnlaget og vektleggingen av de ulike kategoriene, men trenden er likevel entydig, og skepsisen blant folk viser signifikante endringer.

Mens 31 prosent var enig eller delvis enig i at Norge ikke skal lete etter mer olje av hensyn til klimaendringene i 2017, er dette økt til 39 prosent i 2018. I 2017 var 42 prosent av de spurte enig eller helt enig i at Norge skal fortsette å lete etter olje til tross for klimaendringene, mens i 2018 er tallet redusert til 35 prosent.

Størst er nå skepsisen i Nord-Norge der over 39 prosent er enig eller helt enig i at Norge ikke skal lete etter mer olje. Dette er en økning fra vel 31 prosent i 2017. Andelen som er uenig eller helt uenig i at oljen bør ligge i Nord-Norge er i 2018 på litt over 35 prosent. I 2017 utgjorde oljetilhengerne et flertall på 42 prosent.

Nord-Norge har nå passert Oslo i motstand mot mer oljeleting. I Oslo er motstanden på 38 prosent.

Ole Jørgen Bratland/Statoil / digital

Hun understreker at spørsmålene er stilt likt som de ble i fjor, og at folk kanskje i utgangspunktet ikke skulle stilt seg annerledes i år enn i fjor, likevel registrerer Framtiden i våre hender altså en økning i motstanden mot mer oljeboring.

Ikke råd til ONS

Anja Bakken Riise og hennes team i Framtiden i våre hender blir ikke å finne på ONS i år. Siden Framtiden i våre hender ikke ble invitert til ONS, må organisasjonen ut med regulær konferanseavgift, og den var så såpass høy, at organisasjonen ikke ønsket å prioritere en tur til Stavanger i år.

Et interessant poeng med undersøkelsen mener hun det er at Arbeiderpartiet er i sterk bevegelse. 38 prosent av partiets velgere mener nå at Norge må stanse oljeleting på grunn av klimahensyn, mens 34 prosent er for.

Bakken Riise mener at signalene i undersøkelsen nå er så sterke at Arbeiderpartiet, som på mange måter sitter med trumfkortet for leteåpning i Lofoten eller ikke, må lytte til tilbakemeldingene. Hun oppfordrer også Frp og Høyre til å ta innover seg alvoret før det er for seint.

- Vi mener at både Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet må lytte til hva fiskerne og ungdommen i nord gir klar beskjed om, og må si tydelig nei til åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dessuten må de gjøre en grundig vurdering av hvor lenge det skal letes etter olje og gass - og nye områder åpnes - av hensyn til klima og ikke minst økonomisk risiko, sier Bakken Riise.