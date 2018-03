Statoil vant kamp om razzia-funn

En langvarig sak har nå nådd en viktig avklaring. Høyesterett har forkastet anken fra den tidligere Statoil-ansatte. Dermed får oljeselskapet tilgang til datamaterialet som ble beslaglagt hjemme hos ham og to familiemedlemmer, skriver Teknisk Ukeblad.

Det var i 2015 namsmannen slo til, etter begjæring fra mannens tidligere arbeidsgiver Statoil. Flere datamaskiner og harddisker ble kopiert. Statoil mener at mannen har brukt deres forretningshemmeligheter da han startet for seg selv.

Mannen er geolog, og i eget selskap laget han et geologisk atlas. Her ble også upublisert data fra Statoil med, noe han forklarte med et «arbeidsuhell», skriver Teknisk Ukeblad. Dataene skal ha blitt liggende på datamaskinen han tok med seg da han sluttet i Statoil. Geologen har også vist til at Statoil-dataene ble fjernet, at de utgjorde kun en liten del av atlaset – og at han selv ga beskjed til Statoil om hva som hadde skjedd.

– Skremme ansatte til taushet

Selv har mannen bedt om at dataene namsmannen kopierte fra ham, ikke måtte bli gjort tilgjengelig for Statoil fordi de var forretningshemmeligheter.

Først anmeldte Statoil saken i 2014, men den ble henlagt av politiet på grunn av manglende kapasitet. Bergens Tidende snakket da med mannen, som ga uttrykk for at han følte seg truet av sin tidligere arbeidsgiver.

— Det som har skjedd er at jeg, etter å ha jobbet for Hydro og Statoil i 30 år, har startet for meg selv. I min nye virksomhet har jeg brukt offentlig publiserte data som stammer både fra Statoil og andre selskaper. Vi har forsøkt å komme i dialog med selskapet, men de vil ikke svare på henvendelsene fra min advokat. De har tydeligvis som prinsipp at de skal skremme tidligere ansatte til stillhet, sa han.

Fornøyd med medhold

Etter at Høyesterett har forkastet mannens anke, får nå Statoil tilgang til materialet. Granskningsselskapet BDO har gått gjennom det, og laget en rapport over hva som er relevant. Talsperson Eskil Eriksen sier til Teknisk Ukeblad at Statoil er fornøyd med at «alle rettsinstanser har gitt Statoil medhold i krav om innsyn i beslaglagt bevismateriale».

– Påstanden som har blitt fremmet i rettsprosessen om Statoils agenda er ikke riktig. Formålet med begjæring om bevissikring er å sikre bevis for å vurdere om det er grunnlag for Statoils mistanke om utilbørlig bruk av Statoils forretningshemmeligheter, sier han.