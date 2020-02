– Det grønne skiftet gir flere salg av olje- og gassfelt

Flere feltandeler selges på norsk sokkel. Det grønne skifter er motoren, mener revisjons- og rådgivingsselskapet PwC.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gullfaks-feltet slipper ut mest CO2 på norsk sokkel. Foto: Equinor

Erlend Skarsaune Journalist

I 2019 ble det solgt flere andeler av felt på norsk sokkel enn noen gang de siste fem årene, skriver DN. En gjennomgang revisjons- og rådgivingsselskapet PwC har gjort viser at det ble gjennomført 26 salg i fjor, mot 20 i 2018.

Forklaringen er at oljeselskapene kjemper for å få ned karbonutslippene og satse med på fornybar energi, mener PwC.

– Det er det grønne skiftet som har vært motoren for de store endringene vi ser på norsk sokkel, sier partner Daniel Rennemo i PwC i Stavanger.

Han viser til at det er oppkjøpsfond, som Hitecvision, som er de mest ivrige kjøperne. Rennemo forventer at dette vil fortsette – og også at oppkjøpsfond selger til oppkjøpsfond.

Han mener også at oljeselskapene vil ønske å selge andeler i felt med høyest CO₂-utslipp, som er de eldste feltene på sokkelen.

Publisert: Publisert: 17. februar 2020 07:59 Oppdatert: 17. februar 2020 08:10