OD: Grønt lys for oppstart på gigantfeltet

Før helgen skrev Aftenbladet at «Equinor klargjør for tidligere Johan Sverdrup-oppstart». Ifølge svenske Dagens Industri har oljehandlere har fått lasteskjema for olje fra Johan Sverdrup-feltet fra oktober, og det spekuleres i en oppstart allerede i slutten av september.

Mandag morgen skriver Oljedirektoratet at gigantfeltet har fått samtykke til oppstart.

«Et stjerneeksempel»

– Johan Sverdrup-feltet er et stjerneeksempel på mulighetene og verdiene som kan ligge i utforskning av modne petroleumsprovinser på sokkelen, sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet i en pressemelding.

LES OGSÅ:

Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten. Dette gjelder første fase i utbyggingen av feltet.

– Det er fortsatt november som gjelder, opplyste talperson Morten Eek før helgen.

Han påpeker at det er fire nye plattformer og mye utstyr som klargjøres samtidig.

– Da har dere lagt inn litt slingring og hvis ting fungerer, så kan dere starte før?

– Er vi klare tidligere, er det en hyggelig bonus. Og så må vi alltid planlegge for suksess. Derfor har vi varslet aktører om mulighet for volumer i oktober og samtidig gitt beskjed om at det er november vi forventer det skjer, sier Eek.

Andre byggetrinn åpner i 2022

Planlagt oppstart av byggetrinn to er i fjerde kvartal 2022.

Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet – målt i reserver – på norsk sokkel. Kun Statfjord og Ekofisk, også de i Nordsjøen er større.

«Feltet ligger i blokkene 16/2, 16/3, 16/5 og 16/6, 155 kilometer vest for Karmøy og 40 kilometer sør for Grane-feltet. Feltet på påvist høsten 2010 av Lundin gjennom brønn 16/2-6 («Avaldsnes»).

Feltet omfatter tre utvinningstillatelser; 265, 501 og 502, i tillegg til 501B. Johan Sverdrup Unit (JSU) ble etablert ved vedtak av Olje- og energidepartementet i juli 2015. Samtykket til oppstart av feltet gis til rettighetshaverne i Johan Sverdrup Unit (JSU),» skriver OD i meldingen.

Investeringskostnadene for utbyggingen av første byggetrinn er, ifølge Equinor, forventet å bli 83 milliarder kroner.

Beregninger viser at de totale utvinnbare reservene er om lag 430 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (2,7 milliarder fat o.e.)