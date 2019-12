Rigg-kontrakt til Seadrill

Vår Energi tildeler Seadrill Norway Operations AS rigg-kontrakt, og sikrer seg West Phoenix for boring på Balder-feltet i Nordsjøen.

Vår Energi-direktør Kristin Kragseth Foto: Jon Ingemundsen

John Fredriksens Seadrill skal altså bore for Vår Energi på Balderfeltet, ett av de eldste oljefunnene på norsk sokkel. Nå forlenger de levetiden på oljefeltet.

Verdien av kontrakten mellom Vår Energi og Seadrill er ikke oppgitt av selskapet.

Balder future

Balderfeltet ble funnet i 1967, men det skulle gå lenge før Balder-funnet ble bygget ut og produserte olje. Først i 1999 var det i gang.

Nå er det klart at produksjonen i området skal forlenges til 2045, etter at operatør Vår Energi leverte inn planene til Olje- og energidepartementet tirsdag. PLanen kalles Balder future.

John Fredriksen Foto: Ukjent

John Fredriksen (75) gikk nylig av som styreleder i riggselskapet Seadrill, og Glen Ole Rødland tok over. Investor og milliardær Fredriksen er imidlertid fortsatt dominerende Seadrill-eier gjennom selskapet Hemen Holding.

Fredriksen har vært aktivt involvert i Seadrill siden etableringen for 14 år siden.

Bildet er fra en offisiell markering av oppstarten av olje- og energiselskapet Vår Energi i 2018. Vår Energi-direktør Kristin Kragseth flankert av Enis finansdirektør Massimo Mondazzi (t.v.) og styreleder Philip Hemmens under markeringen på Clarion Hotel Energy. Foto: Fredrik Refvem

West Phoenix skal bore nye produksjon- og injeksjonsbrønner på Balder-feltet i Nordsjøen. Borekampanjen er en del av Balder Future-prosjektet, og er planlagt for andre kvartal 2021 til tredje kvartal 2023.

– Balder Future-prosjektet er et av våre viktigste vekstprosjekter, og blir det største på norsk sokkel de neste årene. Vi er veldig glad for å ha sikret oss nettopp West Phoenix og Seadrill til borekampanjen, og ser fram til å jobbe sammen for en sikker og effektiv borekampanje, sier Rune Oldervoll, i Vår Energi i en melding

Avtalen inngås med forbehold om at norske myndigheter godkjenner revidert plan for utbygging og drift av Balder og Ringhorne.

Vekstplaner

Balder Future-prosjektet er en del av Balder X-prosjektet som har som mål å hente ut 200 millioner fat oljeekvivalenter ekstra fra Balder-Ringhorne-området i Nordsjøen.

Vår Energi har reserver og ressurser på over 1 900 millioner fat oljeekvivalenter, og er forventet å øke produksjonen til 350 000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2023.

Vekstplanene forutsetter utvikling av 500 millioner fat oljeekvivalenter i over ti pågående utviklingsprosjekter i Vår Energi sin portefølje på norsk sokkel. Balder X-prosjektet er en viktig del av vekstplanene, heter det i meldingen.

