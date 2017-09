Oljearbeidere ruser seg for å takle amerikansk skiferboom

Skiferboomen i USA har ikke bare vært med på å sende oljeprisen ned. Etter at oljebransjen fant ut hvordan de på en effektiv måte kunne utvinne olje og gass fra tette bergarter, ser man nå også at boomen fører til økt narkotikabruk - og dermed også kriminalitet og sosiale problemer knyttet til narkotika.

Narkotikabruk er en helt sentral ingrediens i arbeidsrelaterte skader og kriminalitet knyttet til oljearbeidere, mener politi og helsevesen vest i Texas - og utviklingen viser seg også i domstolene. Reuters skriver at etter at skiferrevolusjonen - skiferen sprekkes opp ved hjelp av vann, sand og kjemikalier - gjorde sitt inntog her i 2010, har man sett en økning i omsetningen av narkotika og kriminalitet.

Særlig er det snakk om meth (metamfetamin, syntetisk sentralstimulerende narkotikum) og kokain brukes for å komme gjennom lange skift på oljefeltene - ofte etterfulgt av alkohol og smertestillende, forteller ansatte i rusomsorgen og narkotikabrukere til Reuters.

Utviklingen viser igjen på statistikkene i industribyene Midland og Odessa. Her bor det en rekke oljearbeidere som jobber på Permian-bassenget, et stort skiferområde med olje og gass som ligger vest i Texas og sørøst i New Mexico.

Antall narkotikaanmeldelser i Midland doblet seg nesten mellom 2012 og 2016, og steg med over 70 prosent i Odessa i samme periode. I 2010 beslagla politiet de to byene mindre enn to kilo metamfetamin. I 2016 ble over 43 kilo beslaglagt.

Døgnet rundt

Mange oljearbeidere bruker jevnlig stimulerende midler for å komme seg gjennom lange arbeidsskift. Borerigger og annet utstyr leies til høye dagrater og skal gå døgnet rundt.

Mer enn en tredel av beboerne på Springboard rehabiliteringssenter i Midland jobber i olje- og gassindustrien, forteller daglig leder Steve Thomason til Reuters. Og mange av dem har brukt meth.

– De sier det gjør at de kan jobbe 24 timer i strekk, sier han.

Antall meth-brukere på Springboard gikk opp med 20 prosent de første seks månedene i år, sammenlignet med siste halvdel i fjor. I samme periode steg antall borerigger tilknyttet Permian-bassenget med 38 prosent, viser riggoversikten til Baker Hughes.

Også politiet ser sammenheng mellom oljeaktivitet og narkotikabruk, noe som også fører til ekstrabelastninger for dem. Mye kriminalitet er narkotikarelatert, for å finansiere bruket.

– Oljetoppene fester, de også

Reuters har snakket med den 32 år gamle riggarbeideren Joe Forsythe.

– Jeg var utslitt og trengte noe for å takle jobben, sier han.

Etter flere runder med rehabilitering, klarte han å slutte og forteller at han ikke lenger er avhengig av meth. Han mener bransjen ikke tar problemet på alvor, fordi oljeselskapene er desperate etter arbeidskraft og ser bort fra tegn på narkotikaproblemer.

– Oljetoppene fester, de også. Så lenge du får jobben gjort og ikke skaper noen problemer, blir du ikke testet for narkotika, sier han til Reuters.

Nyhetsbyrået har henvendt seg til både oljeselskap og underleverandører som jobber på Permian-bassenget. Schlumberger, Halliburton og Exxon Mobil ville ikke kommentere saken. Pioneer Natural Resources og Conoco Phillips har ikke respondert.