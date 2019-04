– Oljeselskapene har utnyttet desperate arbeidere under krisen

Mandag skrev Sysla om en offshorearbeider som saksøker Lundin med krav om fast jobb etter å ha gått i turnus som innleid instrumenttekniker på Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år, skriver Sysla.

Karianne Rettedal, advokat i fagforbundet Industri Energi, har jobbet med ulovlig innleie i mange år. Under oljekrisen har det vært få slike saker på bordet, men nå begynner det å bli flere.

– Vi ser allerede et oppsving og venter mer framover. Nå kommer de som under oljekrisen ikke våget annet enn å akseptere innleie. Mange har bare vært glade for å ha jobb, sier Rettedal.

– Jeg tror selskapene har utnyttet oljekrisen og desperate oljearbeidere. Mange benytter seg av innleie i større grad enn loven gir rom for. Det er viktig å følge opp slike saker for å unngå at praksis endres fra hovedregelen om fast ansettelse, legger hun til.

Rettedal er klar på hva som er Industri Energis standpunkt: Innleie skal skje i tilfeller der arbeidsoppgaven er midlertidig. Målet er ikke at det skal bli slutt på all innleie av arbeidskraft.

– Vi anerkjenner behovet for å leie inn ved sykdom og ekstra aktivitet. Men langvarig, planlagt innleie vil forbundet til livs, sier hun.

Ola Myrset

Unntakstilstand

Wenche Voll-Tungland og Helen Totland Christensen er advokater i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY, der de gir kundene juridiske råd knyttet til arbeidsliv og innleie. De kjenner seg igjen i Rettedals utsagn.

– Vi er veldig enige i at det vil komme flere slike saker nå, sier Voll-Tungland. Advokatene mener det har vært en slags unntakstilstand i bransjen under krisen.

– Det har vært en periode med mye nedbemanning. Situasjonen har vært vanskelig både for bedrifter og ansatte. Derfor har det vært forståelse og fred mellom partene. Nå er det høyere aktivitet, og da endrer situasjonen seg, sier Christensen.

– Med bedre tider blir det nok mer oppmerksomhet rundt disse spørsmålene, mener Voll-Tungland.

Skjevt maktforhold

Juristene peker på to hovedgrunner til at de har hatt færre innleiesaker de siste årene:

Det har vært mindre innleid arbeidskraft i de fleste virksomheter som følge av lavere aktivitet.

Arbeidstakerne har ikke turt å stå opp for rettighetene sine.

– De har vært redde for å bli stående uten jobb. Derfor har de ikke ønsket å komme på kant med arbeidsgiver. Høyere aktivitet gjør det lettere å ta opp kampen, blant annet fordi arbeidstakerne har flere alternativer i andre bedrifter, sier Voll-Tungland og peker på at det er et misforhold i styrkeforholdet mellom partene i denne typen saker.

– En enkelt arbeidstaker blir liten i møte med store bedrifter, sier hun.

EY-advokatene kommenterer ikke detaljer rundt Lundin-rettssaken, men bekrefter at dette er et typisk eksempel på en slik sak. Generelt sier de at regelverket gir mindre rom for innleie i store selskaper.

– De har ofte mange prosjekter gående og dermed et større behov for permanent arbeidskraft. Ved løpende behov er det veldig vanskelig å komme unna fast ansettelse, sier Christensen.

Hun viser også til at arbeidsmiljøloven ble ytterligere strammet inn ved nyttår. Det skal gjøre det vanskeligere å benytte seg av innleid arbeidskraft uten legitim begrunnelse.

– Lovens hovedregel om fast ansettelse er styrket, og rommet for å ty til innleie svekket, sier Christensen, som også tror manglende kunnskap om detaljene i lovverket er en viktig årsak til konflikter knyttet til innleie.

Ingen endring

Jan Hodneland er arbeidslivsdirektør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, der oljeselskapene er organisert.

– Jeg har ikke observert noen spesiell endring hos våre medlemsbedrifter når det gjelder praksisen rundt innleie, sier Hodneland.

– Så du er uenig i at selskapene har utnyttet situasjonen de siste årene?

– Ja, jeg har ikke noe grunnlag for å hevde at de har det, sier Hodneland.

– Det vil alltid være litt innleie, men jeg har ikke inntrykk av at situasjonen forandret seg betydelig under krisen, legger han til.