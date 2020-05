Equinor fraktet norsk gass til okkuperte områder – beklager

Equinor har fraktet gass til Vest-Sahara til tross for at UD fraråder all aktivitet overfor det okkuperte området, skriver Dagsavisen.

Equinors kontor på Fornebu. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

– Vi kan bekrefte at Equinor har solgt en last butan fra Kårstø til selskapet Gulf Petrochem (GP). Denne lasten har GP solgt videre til en kunde med levering Laayoune, og vi fraktet lasten dit for GP, skriver pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor i en epost til Dagsavisen.

Equinor beklager at det ikke ble fanget opp. Eriksen sier det er første gang de har solgt en last for levering i Laayoune, den største byen i Vest-Sahara.

Ettersom det kan være i strid med folkeretten, fraråder Norge norsk næringsliv å operere i Vest-Sahara.