Store svingninger i oljeprisen

Prisen på nordsjøolje for levering i juni svinger mellom 28 og 33 dollar fatet fredag.

Publisert: Publisert: I dag 07:55

Oljeprisen faller igjen fredag. Foto: Scanpix

NTB

Torsdag gjorde oljeprisen et solid hopp på rundt 20 prosent etter at president Donald Trump antydet muligheten for en avtale mellom Saudi-Arabia og Russland.

Et fat nordsjøolje ble da omsatt for opp mot 34 dollar, før tvilen meldte seg og prisen utover kvelden falt til rett under 30 dollar.

Fredag fortsatte nedgangen ned mot 28 dollar fatet, før den plutselig steg og ble liggende mellom 32 og 33 dollar fatet.

Opec-landene med Saudi-Arabia i spissen har invitert Russland og andre oljeproduserende land med på et videomøte mandag, for å diskutere tiltak for «å stabilisere markedet».

Oljeprisen var ved årsskiftet på over 68 dollar fatet, men stupte da Russland nektet å gå med på Opec-landenes forslag til produksjonskutt. For å legge press på Moskva trappet da Saudi-Arabia opp produksjonen, selv om etterspørselen på grunn av koronapandemien var synkende.

Mandag var oljeprisen helt nede i 22,58 dollar fatet, det laveste siden 2003, men ifølge Opec-kilder Reuters har snakket med, forhandles det nå om et produksjonskutt på 10 prosent i håp om at det igjen skal få prisen til å stige.