NAV: Varsler om oppsigelser og permitteringer stuper i Rogaland

Antallet varsler om oppsigelser og permitteringer NAV har mottatt for de syv første månedene i 2017, er gått kraftig ned i hele landet, sammenlignet med samme periode i fjor.

– 2300 varsler mot 10.000 hittil i år for Rogaland, viser at oljeregionen er i langt bedre driv, også arbeidsmarkedet, sier Terje Strøm, sjeføkonom og partner i Ny Analyse.

Det er nå klart at arbeidsmarkedet vil bedres betydelig de neste 6 måneder, mener Strøm.

– Det er virkelig gode nyheter at varsler om oppsigelser og permitteringer faller kraftig, sier han.

Topper fortsatt

Oslo og Rogaland er fylkene som har sendt ut flest varsler i årets syv første måneder, med henholdsvis 4 100 og 2 300 varsler. Det er en liten oppgang for Oslo når man sammenligner med samme periode i fjor, mens Rogaland skiller seg ut med en spesielt positiv trend, viser oversikten fra NAV. Nedgangen er fra hele 10 000 til 2 300.

Hedmark og Buskerud er berørt i minst grad til nå i år. I åtte fylker mottok NAV ingen varsler i juli.

Jonas Haarr Friestad

Optimisme

Fra januar til og med juli 2017 mottok NAV varsler om oppsigelser og permitteringer for 14 800 personer. I samme periode i fjor var tallet 29 700.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene. Tallene kan variere mye fra måned til måned, men trenden er en jevn nedgang i antall varsler det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, ifølge en melding fra NAV.

LES MER: Cosl Drilling Europe er blant selskapene som gleder seg om dagen

Mindre bruk av oppsigelser

Varslene til nå i år fordeler seg tilnærmet likt mellom oppsigelser og permitteringer. I fjor var en langt større andel varsler om oppsigelser.

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er økt bruk av permitteringer sammenlignet med i fjor. Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.

Forus-selskap chartret to fly fra Sola til bursdagsfest i Nice

I denne bransjen er det jobb-bonanza

«Industrinæringen står for om lag en tredel av varslene til nå i år, men også bygg- og anleggsvirksomhet står for en betydelig del. Tallene viser imidlertid en synkende tendens, og er lavere enn på samme tid i fjor,» skriver NAV på sine nettsider.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så vil normalt sett ikke alle varslene resultere i oppsigelser eller permitteringer.

Total selger seg ut av oljefeltet Gina Krog