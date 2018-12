DNO: «Byttehandelen med Equinor viser Faroe-ledelsens manglende evner»

Det stavangerbaserte oljeselskapet Faroe har kjempet med nebb og klør mot det som kan ende med et fiendtlig oppkjøp fra DNO.

Sist uke tok saken en dramatisk vending da Faroe byttet sine andeler i tre felt under utbygging med fire produserende felt på norsk sokkel med Equinor. Byttehandelen falt ikke i god jord hos DNO-ledensen, som i en børsmelding onsdag kritiserer Faroe-sjefene for å ha byttet bort «kronjuveler» uten eiernes godkjennelse.

DNO: - Vi er bekymret for Faroe

– DNO er bekymret for konsekvensene for Faroes framtidige vekst og selskapets attraktivitet etter at selskapet byttet bort lovende letelisenser mot produksjonslisenser uten å konferere akjsonærene, heter det i en melding som DNO sendte ut onsdag.

Maktkampen og spillet om Faroe Petroleum fortsetter dermed. Etter at Faroe 5. desember sikret seg økt produksjon ved å bytte sine eierandeler i tre felt under utbygging (Njord, Hymre og Bauge) mot andeler i produserende felt med Equinor, skulle DNO avvente og komme med en tilbakemelding på om dette ville ha konsekvenser på budet DNO har lagt inn for samtlige aksjer i Faroe petroleum.

–Manglende evner

DNOs klare melding til Faroes aksjonærer er at byttehandelen med Equinor viser Faroe-ledelsens manglende evner.

– Faroes byttehandel med Equinor er ytterligere et bevis på Faroes manglende evne til å utnytte selskapets eierandeler fullt ut.

Faroe-sjef Helge Hammer har ikke vært tilgjengelig for kommentar på Aftenbladets henvendelser etter at DNO kom med sin melding onsdag.

Etter Equinor-handeleni forrige uke, sa Hammer til Aftenbladet at «alle aksjonærene må jo være glade» for den omfattende byttehandelen med Equinor. På spørsmål om byttehandelen med Equinor ble gjort for å stikke kjepper i hjulene til DNO som ønsker å overta Faroe Petroleums, svarte Helge Hammer:

-Dette skjer fordi vi ønsker en strategi som er lagt lenge før DNO kom på banen med sitt fiendtlige bud. Og dette skjer fordi vi er overbevist om at selskapet tjener på det. Vi øker produksjonen kraftig, og også kontantstrømmen inn. Dette er sikre inntekter i årevis framover, sa Helge Hammer.

Fakta: Maktkampen om Faroe Petroleum I april 2018 sikret oljeselskapet DNO, Norges eldste oljeselskap, seg 28,23 prosent av aksjene hos konkurrenten Faroe, som ble etablert på Færøyene i 1997. 4. april sendte DNO ut en melding om at selskapet ikke hadde noen intensjoner om å by på hele selskapet. 26. november ble det klart at DNO hadde lagt inn bud på alle aksjer i Faroe og tilbudt en totalpris på 4,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer 152 pence per aksje, vel 16,35 kroner. Faroe ville ikke selge for den prisen. 5. desember sikrer Faroe seg økt produksjon og kapital ved å bytte sine andeler i tre felt under utbygging (Njord, Hyme og Bauge) mot andeler i de produserende feltene Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje med Equinor.

«Fair pris»

DNO understreker i meldingen at budet på Faroes aksjer opprettholdes til tross for «kampanjen fra Faroes styremedlemmer og rådgivere for å presse mest mulig fortjeneste».

DNO skriver i meldingen at tilbudet er i tråd med gjeldende markedsforhold, som tar utgangspunkt i aksjekursutviklingen de siste to ukene.

Onsdagens melding er vel i utgangpunktet bare en formalisering av budet på 152 pence per aksje, ifølge analysesjef Christian Yggeseth i Danske Bank.

Han ønsker ikke å kommentere selskapenes krasse ytringer mot hverandre. Men gjentar at Danske Bank mener budet er «fair» og reflekterer verdiene i Faroe.

– Hadde noen andre sett betydelig større verdier i Faroe ville det også vært naturlig at de hadde kommet med et høyere bud, sier Yggeseth til Aftenbladet.

Jon Ingemundsen

Bekymret for Brasse-prosjektet

DNO påpeker videre i meldingen at Faroe ikke har klart å levere konsistent avkastning til aksjonærene de siste 15 årene. DNO er også bekymret for om Faroe har kapasitet til å levere Brasse-prosjektet på tid og budsjett.

Til slutt kommer DNO med en oppfordring til aksjonærene i Faroe og viser til at dersom tilbudet faller bort, kan selskapet ikke komme med et nytt tilbud på 12 måneder, og det kan ikke gis noen forsikring for DNOs ambisjoner lengre fram i tid.

– Men det DNO kan love er at de vil fordoble sine anstrengelser for å sikre at Faroes eiere får en plass i selskapets styre. Dette vil sikre forbedring av selskapets styringspraksis, og vil sikre at aksjeeierne gjennom stemmerett har rett til å stemme over hvor mye ledelsen skal tjene (say on pay). De vil også sikre bedre granskning og skikkelig oversikt over tiltak som vil utvanne selskapet, inkludert generøse opsjonspriser (dersom de blir tilbudt å kjøpe aksjer i selskapet) til direktører. Selskapet vil også sikre verdiskaping for aksjonærene, heter det i meldingen.