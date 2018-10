Rekordstor interesse for ONS-konkurrent i Stavanger

– Messen er en god indikator på hvordan det står til med norsk offshore leverandørindustri, sier redaktør Helge Keilen hos arrangøren Offshore Media Group i en pressemelding.

Årets OTD-messe: - Optimismen er tilbake

– Salget er tidoblet

OTD markedsfører seg som Norges største årlige oljemesse siden ONS i Stavanger Forum kun arrangeres annethvert år. I august år besøkte over 68. 000 oljemessen ONS i Stavanger, ifølge offisielle tall.

Nær 200 bedrifter har til nå kjøpt stands på neste års OTD-messe i Stavanger, ifølge messesjefen.

– Vi har aldri i messens historie opplevd en slik tilgang og entusiasme! På samme tid i fjor hadde vi solgt rundt 20 stands til årets messe. Vi snakker om en økning på 1000 prosent, eller ti-gangen, sier OTD-messesjef Derek Croft.

Jonas Haarr Friestad

Avblåser oljekrisen

Han tar for gitt at messen nå må bli utvidet fra fjorårets to haller, til å fylle tre haller i Stavanger Forum neste år. Croft forteller også at større kontraktører og oljeselskaper viser interesse for å delta på utstillingen.

– Etter fire kriseår er norsk sokkel tilbake for fullt. De som overlevde krisen har nå grunn til å smile. På årets messe råd rådet optimismen, og dette blir enda større neste år, sier Keilen.

Neste års OTD er i Stavanger Forum onsdag 19. oktober og torsdag 20. 0ktober. 2019-utgaven av messen har tittelen ”The Optimism is Back”, ifølge pressemeldingen.