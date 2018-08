Søviknes hylles i oljebyen

ONS 2018 er i innspurten på Tjensvoll idet nyheten om at olje- og energiministeren gir seg. Søviknes har vært kjent for å være svært pro-olje, noe ordfører Christine Sagen Helgø (H) og ONS-sjef Leif Johan Sevland (også tidligere ordfører), bekrefter.

– Jeg synes det er synd at Terje Søviknes går av. Samtidig har jeg full forståelse for at han vil hjem, nærmere familien og andre oppdrag, sier Stavanger-ordfører Sagen Helgø.

Greenpeace mener derimot at Søviknes har vært en dyr mann fra Norge.

– Viktig støttespiller

Søviknes har vært en viktig tilrettelegger gjennom nedgangperioden som oljebransjen og ikke minst Stavanger-regionen har vært gjennom.

– Han har sett at vi trenger større aktivitet og lagt til rette på en god måte, sier Sagen Helgø.

Han har vært her nesten en gang i uken siden han ble minister.

Samarbeidet med Søviknes har vært meget godt, forteller Stavanger-ordføreren. Han har vært en viktig talsperson for industrien, og tydelig jobbet for oljenæringene.

– Han har vært tydelig som minister og en veldig viktig støttespiller for vår region. Han har vært her nesten en gang i uken siden han ble minister. Han har stått på og jobbet for selskapene og industrien. Jeg tror han blir savnet av mange her, sier Sagen Helgø, som føler seg sikker på at etterfølgene også kommer til å gjøre en bra jobb.

Jon Ingemundsen

– Hans mandat å være pro-olje

Utenfor Expo-hallen på ONS-området rigges det til utdeling av beste utstilling. ONS-general Leif Johan Sevland har ikke fått med seg den ferske nyheten om Søviknes sin avgang, men er raus med lovordene.

– Jeg har jobbet god med Terje Søviknes som statsråd. Han har representert Norge veldig godt i utlandet. Han har vært synlig og profilert og har hatt klare tanker om oljeindustrien. Han har gjort den jobben han var satt til å gjøre, sier Sevland.

– Søviknes er kjent for å være svært oljevennlig?

– Det har også vært i hans mandat og være pro-oljeindustrien. Det var nok tanken bak utnevnelsen av Søviknes til minister, tror Sevland.

Kjell-Børge Feiberg (Frp) blir ny olje-og energiminister. Han er ukjent for mange, men ikke for ONS-sjefen.

– Ja, han kjenner jeg. Han var jo nettopp her på ONS. Jeg traff ham for et par dagen siden, sier Sevland.

– Han har en veldig god bakgrunn. Han har vært satssekretær i Olje- og energidepartementet og han har vært ordfører. Det er en fordel. Han har greie på industrien og kjenner næringen. Jeg oppfatter ham som stødig og solid, sier Sevland.