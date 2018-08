Tre av fire oljeselskap har vært utsatt for alvorlige dataangrep

Etter at en tyrkisk oljerørledning eksploderte i 2008, ble det antatt at det var forårsaket av et hackerangrep. Mer digitalisering i oljebransjen øker risikoen for at det samme kan ramme norske oljeinstallasjoner, mener Elisabeth Tronstad i DNV GL.