Oljefolk i nord: – Vi er skuffet, men gir oss ikke

Søndag ble det klart at Trine Skei Grande og Venstre går inn i regjering med Høyre og Frp etter snaue to uker med harde regjeringsforhandlinger. En av Grandes forhandlingsseiere er at det ikke skal åpnes for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017–2021.

Dette er direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver skuffet over.

– Men vi gir oss ikke. Nå får vi jobbe enda hardere og ikke minst klokere slik at Nord-Norge står samlet og er en tydelig stemme for kunnskap og verdiskaping ved neste korsvei. sier Giæver i en pressemelding.

Giæver mener at ved å legge konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja på is, sier den ferske regjeringen dermed nei til kunnskap.

– En konsekvensutredning ville gitt oss tilgang til ny kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, samvirke, ringvirkninger og mulige utfordringer ved en framtidig olje og gass aktivitet i Nordland VI, VII og Troms II, sier Giæver.