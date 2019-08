– Flytende havvind konkurransedyktig om 5–10 år

«Flytende vind er idag dyrere enn bunnfast vind, men vil i løpet 5-10 år nå samme kostnadsnivå som bunnfast», skriver ingeniørselskapet Dr. techn. Olav Olsen i en uttalelse til Olje- og energidepartementer (OED).

– Jeg tror det kan bli billigere også, sier Trond Landbø, som er ansvarlig for selskapets Fornybar-satsing i Dr.techn. Olav Olsen AS.

Fra olje til vind

Selskapet, som har 90 ansatte på Lysaker utenfor Oslo og i Trondheim, spilte en sentral rolle da condeep-plattformene ble bygget fra midten av 1970-tallet. Selskapet har ikke bare designet Troll A, men ifølge Landbø, vært involvert i de fleste betongplattformene i verden - målt i betong.

De siste årene har selskapet brukt erfaringen fra offshore olje og gass prosjekter har nå flere forskjellige konsepter og tekniske løsninger for offshore vind.

Et av offshore-konseptene en stjerneformet delvis nedsenkbar flyterkonstruksjon som kan taues med tårn og turbin installert. Konseptet kan bygges både i betong og stål, samt som en hybridløsning, ifølge selskapet.

2. juli var en derfor en merkedag. Olje og energidepartementet ba om innspill til sitt forslag om å åpne to havområder, utenfor Karmøy og Hammerfest, fornybar energiproduksjon,

– Jeg tror jeg var første mann som svarte på høringen. Vi må utnytte vindresursene og utvikler industrien. Flytende havvind er det som egner oss best for oss, det er skreddersydd for norsk industri, sier Trond Landbø, som er ansvarlig for selskapets Fornybar-satsing.

– Å bygge ned kystnæres strøk med vind i noen av de mest verdifulle områdene vi har, bør vi ikke gjøre. Og bunnfaste turbiner er ikke så aktuelt, sier Landbø

Han argumenterer slik høringsuttalelsen Olav Olsen As for at flytende havvind kan blir lønnsomt om ikke alt for mange år:

1. Flytende vind har større potensiale ift. turbinstørrelser (kan sammenstilles komplett ved land), og større potensiale ift. å redusere kost gjennom standardisering og industrialisering (slipper å tilpasse hvert fundament for variasjoner i bunnforhold og vanndyp).

2. Bare i løpet ev en håndfull demo-turbiner har man klart å komme betydelig ned i kost. Dette vil eskalere når man starter masseproduksjon og får bygget fabrikker som kan optimaliseres for samlebåndproduksjon.”

Havvind-aktører skal samles i Stavanger

