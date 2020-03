Oljeprisen falt etter uenighet om amerikansk krisepakke

Etter at Senatet i USA ikke ble enig om en krisepakke i USA, falt oljeprisen på nytt da børsene i Asia åpnet mandag. Nordsjøoljen falt med 4,9 prosent.

Børsene i Asia og Australia åpnet ulikt mandag morgen. Foto: Illustrasjonsfoto: Koji Sasahara / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Prisen på nordsjøolje falt til 25 dollar fatet i morgentimene onsdag, ned 4,9 prosent. For den amerikanske lettoljen falt prisen med 2,5 prosent til 22 dollar fatet. Nedgangen kommer etter at politikerne i det amerikanske Senatet ikke ble enige om en krisepakke på opptil 2.000 milliarder dollar for å møte utfordringene som amerikansk næringsliv står overfor som følge av koronaviruset.

Ut over morgenen gikk prisen på brentoljen noe opp igjen, men lå ved 5-tiden mandag morgen rundt 26,20 dollar fatet.

Børsnedgang

Også børsene reagerte med merkbar nedgang. Da handelen åpnet på børsene i Asia mandag var utviklingen svært forskjellig. I Tokyo steg Nikkei-indeksen med 1,57 prosent etter at landets valuta yen var blitt billigere målt mot amerikanske dollar. Også den bredere sammensatte Topix-indeksen styrket seg, med 0,61 prosent.

I Hongkong derimot, falt Hang Seng-indeksen med 3,7 prosent mens det i Shanghai ble notert en nedgang på 2,5 prosent. I Singapore falt børsen 7,5 prosent, i Jakarta 4 prosent og i Taiwan 2,8 prosent.

Kraftig fall

I Wellington på New Zealand falt børsen hele 9,3 prosent etter at det kunngjort en fire uker lang lukking for å bekjempe koronaviruset.

I Australia falt børsen med hele 6 prosent ettersom landet først nå har innført strenge tiltak for å begrense koronasmitte, melder The Guardian. Fra og med mandag må alle serveringssteder, samlingspunkter og mange andre typer bedrifter stenge. I teorien er landets skoler fremdeles åpne, men flere av delstatene har innført egne og strengere regler enn den føderale regjeringen som ledes av statsminister Scott Morrison.