NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging

– Med fallende kostnader for vindkraft blir det lønnsomt å bygge ut vindkraft flere steder i Norge. Motstanden mot vindkraft har imidlertid økt, og det er usikkert hvor mye utbygging av vindkraft vi vil få i tiden fremover, skriver NVE i analysen, ifølge Klassekampen.

Direktoratet legger i analysen fram tre scenarioer for vindkraftutbygging i Norge. I scenarioet «lav utbygging» er det tenkte bakteppet at politikerne ikke gir noen nye vindkonsesjoner fram til 2030, og at NVEs forslag til nasjonal rammeplan forkastes.

Men selv med stans i nye konsesjoner, venter NVE at det vil bli mer vindkraft enn i dag – til 19 terrawatttimer (TWh) i 2025.

– Selv i det lave scenarioet vil kapasiteten øke sammenlignet med i dag, sier NVE-direktør Ketil Lund til avisa.

I det høyeste scenarioet venter NVE at det bygges ut slik at produksjonen vil være på 38 TWh i 2040.

NVE har pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene. Olje- og energidepartementet har fått over 5.000 høringssvar i saken.