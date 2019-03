39 år etter «Kielland-ulykken»: – Industri Energi må med for å få ny gransking

– Hovedårsaken er at det er for mange uavklarte spørsmål som gjør det uklart om hele sannheten er kommet fram, og det kan vi ikke ha stående i et sivilisert samfunn, sier den tidligere fagforeningskjempen Lars Anders Myhre om sitt engasjement for å få på plass en ny «Kielland»-gransking eller gjennomgang av ubesvarte spørsmål.

I et debattinnlegg i Aftenbladet oppfordrer Myhre og andre tidligere sentrale samfunnstopper, blant dem Gunnar Berge, og tidligere LO-topp Svein Muffetangen, nå Industri Energi til å ta til orde for å få svar på alle de ubesvarte spørsmålene i "Kielland"-saken og stille seg bak kravet om ny gransking.

Politisk drahjelp

Brevet har også støtte fra «Kielland»-nettverket med Odd Kristian Reme i spissen, Kåre Bjørn Våge fra Nasjonalt Støttegruppenettverk, Ap-politikerne Øystein Langholm Hansen, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal, samt SVs Solfrid Lerbrekk.

Tidligere statsminister Kåre Willoch og Magne Ognedal, tidligere tilsynsdirektør i Petroleumstilsynet, har i Aftenbladet tidligere gitt beskjed om at de begge støtter en ny gransking.

27. mars var det 39 år siden «Alexander «L. Kielland» tippet rundt i Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet, 89 overlevde.

Mange spørsmål

I 1977 var Myhre en av grunnleggerne av Nopef, Norsk olje og petrokjemisk fagforbund, som han ledet helt fram til 2000, før han deretter gikk over i en annen rolle i forbundet og senere i Industri Energi, som er en sammenslåing av tidligere Nopef og Kjemisk Industriarbeiderforbund.

Myhre mener at de mange ubesvarte spørsmålene, som er avdekket blant annet gjennom Universitet i Stavangers omfattende Kielland-forskning de siste årene, må besvares. Han er også tydelig på at stortingspolitikere må på banen for å ta initiativ til at hele sannheten kommer fram og at det blir full åpenhet rundt «Kielland»-saken.

– Vi trodde jo alle at denne saken var over. Etter «Kielland»-ulykken kom det på plass et helt nytt sikkerhetsregime på sokkelen som gjør at vi snakker om før og etter «Kielland» når det gjelder sikkerheten. Men alle de nye opplysningene som er kommet de siste årene, gjør at spørsmålene i saken på langt nær er besvart. Når 123 mennesker omkommer og mange flere etterlatte sitter igjen med ubesvarte spørsmål, syns jeg ikke vi skal la norgeshistorien største industriulykke bare svinne hen uten at vi får svar på alle spørsmålene og full åpenhet rundt saken, sier Myhre.

Fakta: «Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980: 123 mennesker omkom, 89 overlevde. 30 ble aldri funnet i norgeshistoriens verste industriulykke på Ekofiskfeltet. Plattform: Alexander L. Kielland var en Pentagon-plattform med fem bein som ble bygget ved det franske verftet CFEM i Dunkerque i Frankrike i 1976. Ombygd: Den ble straks bygget om og ble brukt som boligplattform på Ekofiskfeltet i Nordsjøen helt fram til ulykken skjedde i 1980. Årsak: Offisiell forklaring fra den norske granskingskommisjonen er at ulykken skjedde på grunn av et utmattingsbrudd på grunn av en sveisefeil og en sprekk i et stag. D-leggen knakk av. Den franske granskinskommisjonen slo fast at det ikke var sveisefeil som forårsaket ulykken. Forklaringer: I ettertid er det dokumentert at alle vitner ikke er avhørt og at granskingskommisjonen ikke lyttet til alle eksperter. Stavanger Drilling fikk hele forsikringsoppgjøret og ble aldri stilt til ansvar. Heller ikke operatør på Ekofisk, ConocoPhillips. Søksmål: Søksmålet som norske interesser rettet mot det franske verftet var på 700 millioner kroner. Kravet ble frafalt i et hemmeligholdt forlik i 1991. Krav: Overlevende, pårørende og andre aktører krever nå en ny, offisiell gransking av «Alexander L. Kielland»-ulykken.

Han understreker at uten Industri Energi og forbundsleder Frode Alfheim med på laget, blir det vanskelig å nå fram, men han minner om undersøkelsen som «Kielland»-nettverket tidligere har gjort, hvor et stort flertall blant pårørende og overlevende som har svart på undersøkelsen, stiller seg positive til ny gransking.

Industri Energi svarer i vår

Leder Frode Alfheim i Industri Energi er klar over at forbundet må med for at LO-maskineriet skal bevege seg i retning av ny «Kielland»-gransking. Tidligere har forbundet avvist initiativet.

– Vi hadde diskusjon i forbundsstyret vårt i desember 2016. Da var det to ting som gjorde at vi ikke støttet dette. Det ene var situasjonen næringen var i med gjennomgang av HMS-arbeidet på norsk sokkel og gjennomgangen av Petroleumstilsynet. I tillegg var det internt hos oss et flertall som tenkte på de pårørende som ikke ville ha en gransking, sier Alfheim.

Alfheim er imidlertid klar på at saken må opp til organisatorisk behandling i Industri Energi.

– Når dette nå er oppe, må vi ta stilling til dette hos oss i løpet av våren, sier Alfheim.

Førstkommende lørdag holder «Kielland-nettverket» årsmøte i Stavanger, hvor den videre veien drøftes. Men det er på det rene at nettverket er avhengig av politisk drahjelp, ikke minst fra et unisont Ap, om målet om ny gransking skal nås.

Nei til møte

Nylig fikk «Kielland»-nettverket avslag på å møte justisminister Tor Mikkel Wara. Avslaget kom før Wara ble permittert fra stillingen. I et brev fra Justisdepartementet tidligere i mars heter det at det ikke er aktuelt for departementet å initiere nye undersøkelser om «Kielland»-ulykken.

Til Aftenbladet opplyser departementet at det ikke er naturlig med et møte så lenge departementet vurderer at det ikke er framgår nye opplysninger i «Kielland»-saken. Tidligere har både statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie avvist møte med «Kielland»-nettverket.

– Vi er opptatt av å til en ny offentlig gransking, og i den sammenheng vil vi oppdatere regjeringen og Stortinget om de opplysningene vi har samlet inn og de opplysningene som Universitetet i Stavanger har fått dokumentert. Vi må ta til etterretning at regjeringen ikke vil bli oppdatert på norgeshistoriens største industriulykke, sier Reme som syns det er beklagelig at regjeringen ikke vil la seg oppdatere.

– Men vi kommer til å ta dette videre. Dette er en sak som Kielland-nettverket, overlevende og pårørende ikke kommer til å gi seg på. Vi har tro på at vi når fram til slutt, selv om dette vil ta tid, sier Odd Kristian Reme i «Kielland»-nettverket.