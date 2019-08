Oljeprisen ned etter Trumps Kina-toll

Oljeprisen fortsetter fallet etter at USAs president Donald Trump sist uke varslet at handelskrigen med Kina skal trappes opp og ny toll på kinesiske varer innføres. Dette gir bekymringer for etterspørselen etter olje – og dermed går prisen ned, skriver Bloomberg.

Prisen for ett fat nordsjøolje lå rundt 65 dollar tirsdag, men begynte så å falle. Nå mandag morgen er prisen på 61,2 dollar. Trumps uttalelser torsdag førte til det største fallet på én dag på mer enn fire år, skriver Bloomberg. Den amerikanske presidenten sa at han vil innføre ti prosent toll på varer verdt 300 milliarder dollar – og la senere til at tollnivået kunne øke ytterligere hvis den kinesiske presidenten Xi Jinping ikke raskere er med på å få på plass en handelsavtale.

Spenningen mellom to av verdens største økonomier fører mandag også til fall på asiatiske børser. Nikkei-indeksen på børsen i Tokyo er ned med 2,3 prosent. I Kina har myndighetene latt yuan gå under sju dollar for første gang på mer enn et tiår, skriver Reuters. Her vises det til at styresmaktene i Beijing kan tolererer en svakere valuta på grunn av handelskrigen med USA.

En svakere yuan vil bety økte kostnader på oljeimport i Kina, landet som er verdens største kjøper av råolje.

Fallet i oljeprisen motvirkes noe av at Iran tok en ny oljetanker i arrest i Persiabukta. Det blir påstått at tankeren hadde rundt 4400 fat smuglet drivstoff om bord. Den iranske statskanalen hevder tankeren er irakisk, noe som er blitt avvist av Irak, skriver Reuters.

