– Equinor er flinke til å skryte av seg selv, men gjemmer bort det som er mindre populært

– Jeg syns ikke dette er noen god idé. Equinor beslutter dette selv, men jeg deler bekymringen til ordførerne her. Det er ikke bra med tanke på å løfte fanen høyt med Stavanger som hovedkontor. Equinor bør tenke gjennom Stortingets krav om at hovedkontoret med viktigste funksjoner faktisk ligger i Stavanger, sier Sveinung Stensland, Høyre.

Han sier at de folkevalgte ikke ble underrettet på forhånd om planene.

– Equinor er flinke til å skryte når de gjør noe bra, men gjemmer litt bort det som er mindre populært. Det bidrar til mistenkeliggjøring og lavere tillit. Jeg skulle gjerne sett at de gjorde om beslutningen, sier Stensland til Aftenbladet.

Fredrik Refvem

– Urovekkende

– Det er urovekkende at Equinor flytter hele fagområder fra hovedkontoret i Stavanger og ut av landet. Vi kan ikke akseptere at selskapet flytter bit for bit bort fra Stavanger, og det er en helt klar forutsetning fra Stortinget at Stavanger skal være reelt hovedkontor, sier Aps Torstein Tvedt Solberg.

Onsdag sendte han spørsmål til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Frp, for å få klarhet i hvilke planer han og den nye regjeringen med KrF har for eierskapet i Equinor og hvordan de vil sikre Stavangers rolle som Equinors hovedkontor.

I forrige uke skrev Aftenbladet at Equinor har besluttet å legge ned kraftandel i Stavanger. Dette skjer etter at Equinor i fjor sommer kjøpte Danske Commodities. Equinor flytter dermed krafthandel til Danmark. De 16 som i dag driver med krafthandel fra hovedkontoret i Stavanger, overføres til andre oppgaver i selskapet. Danske Commodities skal operere som en selvstendig enhet under Equinors vinger med samme navn som før.

Jarle Aasland

Ikke første gang

Verken Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, H, eller Sandnes-ordfører Stanley Wirak, Ap, var blitt informert om flyttingen på forhånd av Equinor.

De er begge tydelige på at det ikke er et godt tegn når Equinor flytter viktige kompetansearbeidsplasser ut av landet. De ba også om at Equinors konsernsjef Eldar Sætre kommer på banen for å avklare hvilken strategi Equinor har for å bevare Stavanger som et reelt hovedkontor.

Aps Torstein Tvedt Solberg vil følge opp fagforeningenes og ordførernes engasjement i saken.

– Jeg mener det er ekstremt viktig at kompetansen en nå bygger opp på fornybar energi både er i Norge og på hovedkontoret, sier Tvedt Solberg.

Frps Terje Halleland, mener det er beklagelig når tjenester og kompetanse flyttes fra Stavanger. Han har tatt kontakt med Equinor for å få mer informasjon om saken.

Tvedt Solberg understreker at det ikke er første gang vi ser denne type småangrep på hovedkontorfunksjonen.

– Hvis vi tar dette inn i et "Lykkeland"-paradigme, har oljehistorien vist oss hvor viktig og sentralt det har vært å ha politiske ambisjoner for næringen og ikke minst for Statoil. Nå er det på sin plass å få klarhet i hvor regjeringen legger ambisjonen som hovedeier i Equinor og for å sikre Stavanger som hovedkontor. Det nylige utslippet fra Høyre-toppene på Vestlandet tyder på at de er enige i at det er viktig at Staten bruker eierskapet tydelig for å sikre kompetansearbeidsplasser på Vestlandet og i Norge, sier Tvedt Solberg.

Siv Dolmen / siv dolmen

Må ha synspunkter

Geir Pollestad, Sp, deler bekymringen.

– Det virker noen ganger som Equinor glemmer at uten Norge og norsk sokkel ville det ikke vært noe Equinor, sier Geir Pollestad, Sp.

Han deler bekymringen til ordførerne i Stavanger og Sandnes.

– Selv om det ikke er mange arbeidsplasser, så er det en sentral funksjon. For meg er det vanskelig få tak på hva Equinor vil oppnå med flytting til Danmark, sier Pollestad.

Han vil være forsiktig med å mene at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skal inn og nekte Equinor denne flyttingen, men han tror Stortinget på et eller annet tidspunkt må ta en diskusjon om hva Equinor skal være i Norge når selskapet endrer seg.

– Vi har stort statlig eierskap i Equinor fordi det skal være lønnsomt, men også for å sikre at hovedkontorfunksjonene blir i Norge. Det må være helt legitimt at eieren har synspunkter dersom vi opplever at dette blir utvannet, sier Pollestad.