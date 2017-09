Transocean skroter seks rigger etter oppkjøpet av Songa Offshore

Drøyt 26,5 milliarder kroner bruker Transocean på å sikre seg det norske riggselskapet Songa Offshore. Handelen kom i stand i august og ventes fullført i løpet av året.

Med nye, moderne Songa-rigger i flåten - som de fire helt nye Cat D-riggene - har nå Transocean bestemt seg for å skrote seks rigger. Med det tar selskapet en nedskriving på nesten 11 milliarder kroner i tredje kvartal 2017.

Macondo-ulykken

Alle er rigger spesialtilpasset til å operere i dype farvann.

– Vi fortsetter å forbedre kvaliteten på flåten vår ved å legge til nye, effektive rigger og tar ut eldre rigger som er mindre konkurransedyktige, sier Jeremy Thigpen, administrerende direktør i Transocean ifølge nettstedet Offshore Engineer.

Følgende rigger skal nå tas ut av Transoceans riggflåte:

GSF Jack Ryan, Sedco Energy, Sedco Express, Cajun Express, and Deepwater Pathfinder og Transocean Marianas. Sistnevnte, Tranocean Marianas er en eldre dame fra 1979 med en spennende historie.

NTBscanpix/Ap

Under Piper Alpha-ulykken sommeren 1998 het riggen Tharos og reddet en rekke overlevende fra ulykken som krevde 167 menneskeliv.

Som Tranocean Marianas begynte den å bore på ikke ukjente Macondo-feltet i Mexico-golfen høsten 2009. Riggen måtte imidlertid tas ut på grunn av orkanen Ida, som førte den skader. Ny rigg ble satt inn på feltet av BP. Valget falt på Deepwater Horizon.

Deepwater Horizon sto ansvarlig for tidenes største oljeutslipp. I 87 dager strømmet oljen ut, en mengde som senere ble anslått til nærmere 5 milliarder fat. 11 personer omkom som følge av eksplosjonen.

45 rigger

Etter oppkjøpet av Songa Offshore i forrige måned, vil Transocean kontrollere 45 offshore rigger. Transocean har også fire boreskip spesialtilpasset for dypvannsoperasjoner under bygging. To av dem skal rett ut i 10-årskontrakter med Shell når de er ferdige.

Transocean kommer videre til å vurdere flåten sin etter hvert som riggmarkedet utvikler seg, ifølge direktør Jeremy Thigpen.