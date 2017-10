Statoil-resultat gjør et kraftig hopp

Tredje kvartal var kjennetegnet av, ifølge Statoil:

Solid inntjening og underliggende kontantstrøm.

Stabil gjeldsgrad på 27,8 %

God drift. Forventet produksjonsvekst er økt til rundt 6 % i 2017

Prosjektleveranser og forbedringstiltak i rute.

Investeringsanslaget er redusert til omlag 10 milliarder dollar for 2017

Justert driftsresultat i tredje kvartal gikk opp fra 0,6 milliarder dollar (4,8 milliarder kroner) i 2016 til 2,3 milliarder dollar (18,4 milliarder kroner) for samme periode i år.

- Vår solide inntjening og underliggende kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er et resultat av god drift med høy produksjon og fortsatte forbedringstiltak. I kvartalet leverte vi 15 prosent produksjonsvekst og 11 prosent reduksjon i underliggende driftskostnader per fat. I tillegg ser vi et sterkt bidrag fra vår oljehandel- og raffineringsvirksomhet, sier konsernsjef i Statoil Eldar Sætre.

- Med en oljepris under 52 dollar per fat har vi levert 3,6 milliarder dollar i fri kontantstrøm hittil i år, basert på gode bidrag fra alle forretningssegmentene. Dette har styrket vår finansielle posisjon ytterligere.

I andre kvartal i år kunne Statoil rapportere om et justert driftsresultat på 3,02 milliarder dollar (24,2 milliarder kroner).

Omtrent som ventet

Analytikere ventet på forhånd en nesten firedobling av Statoils justerte driftsresultat.

De ventet et justert driftsresultat før skatt på 2,42 milliarder dollar (19,24 milliarder kroner) før skatt i tredje kvartal.

Fjoråret var tynget av lave oljepriser, spesielt i første halvdel av året.

Oljeprisen var høyere i tredje kvartal i år enn i fjor. På norsk sokkel var den realiserte oljeprisen på 47,0 dollar per fat, og internasjonalt var den på 44,9 dollar per fat.

I fjor på samme tid var oljeprisen på norsk sokkel i gjennomsnitt 41,9 dollar per fat, og 37,7 dollar per fat i utlandet.