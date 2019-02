Equinor får dansk kamp om å levere vindkraft til New York

I 2017 annonserte staten New York at den vil få fart på utviklingen av fornybar energi. Målet er å få 2,4 gigawatt fra offshore vindkraft innen 2030 – noe som er nok for 1,2 millioner hjem.

For å komme i gang har guvernør Andrew M. Cuomo bedt om å få én tredel av dette – 800 megawatt – over de neste to årene. Og Equinor vil være med. Selskapet sikret seg lisensen for et rundt 320 kvadratkilometer stort område, 30 kilometer sør for Long Island, i desember 2016 – kalt Empire Wind.

Torsdag la selskapet inn et tilbud på leveranse av strøm fra vindkraft fra dette området.

– Å levere inn dette tilbudet for å gi New York sikre leveranser av offshore vind er et stort steg framover både for utviklingen av Empire Wind-prosjektet og for New Yorks overgang til fornybar energi, sier Christer af Geijerstam, leder for Equinors vindsatsing i USA, i en melding.

Innen 2030 skal halvparten av elektrisiteten i delstaten komme fra fornybar energi.

Jon Ingemundsen

Dansk konkurrent

Equinor viser til at de allerede har gjort et omfattende arbeid for å kunne bygge ut Empire Wind-prosjektet. Forholdene på havbunnen er analysert, oppkoblingsmuligheter mot strømnettet sjekket ut – og selskapet har sett på hvordan det blåser på området hvor vindanlegget er planlagt.

Men Equinor er ikke eneste selskap som ønsker å levere vindkraft til New York. Totalt har fem selskap lagt inn bud på leveranser, blant annet danske Ørsted og franske EDF.

Equinor anslår at et fullt utbygget Empire Wind-prosjekt vil ha en kapasitet på 2000 megawatt elektrisitet, nok til mer enn én million hjem. Selskapet regner med at en utbygging av 1000 megawatt - eller to gigawatt - vil koste rundt tre milliarder dollar - rundt 25 milliarder kroner.

Hvem som får levere til New York skal bli klart i vår.

LES MER:

Vind mot olje

Men vindsatsingen til New York, og potensielt Equinor, kan være truet av leting etter olje og gass. For samtidig som guvernør Cuomo gikk ut med offensiv satsing på fornybar energi, la president Donald Trump fram en femårsplan for å åpne områder på østkysten for olje og gass.

– Mens de føderale myndighetene fortsetter å snu ryggen til beskyttelse av naturressuser og planlgger å åpne vår kystlinje for oljeboring, dobler New York sin satsing på fornybar energi og morgendagens industri, sa guvernør Cuomo i en melding.

Han ba om å bli tatt ut av boreområdene og viste til at Trump-administrasjonens plan undergraver New Yorks kamp mot klimaendringer med å gå fra skitten fossil energi til fornybar energi.