2015: Døde ved Strandkaien 2018: Gransker fortsatt

Tre år etter at en filippiner døde i en arbeidsulykke på et flerbruksfartøy i Stavanger, er saken fortsatt ikke ferdig gransket. Nå viser ny rapport at forholdene for oljearbeidere på flerbruksfartøy på norsk sokkel er uoversiktlige.