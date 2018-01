Statoil-sjefen ga tips til Trump

Sætre var en av 14 toppledere som torsdag var invitert til en eksklusiv middag med den amerikanske presidenten under toppmøtet Verdens Økonomiske Forum (WEF) i Davos, ifølge E24.

– Han ville høre hva som skal til for at vi skal investere mer i USA, sier Sætre.

CARLOS BARRIA/Reuters

Statoil-sjefen beskriver Trump som lyttende og engasjert, og sier at han fikk oppleve en litt annen amerikansk president enn det bildet som ofte skapes utad.

– Jeg fortalte ham at det viktige for oss er stabile rammevilkår. Endringene han har fått til i skattesystemet, er bra; det stimulerer til innovasjon og investeringer, men det viktige er at vi har stabile rammer å forholde oss til, sier Sætre.

– Jeg tok også opp samme problemstilling når det gjelder reguleringer. Vår bransje er gjennomregulert og jeg uttrykte ønske om at reguleringer er viktig, men at vi ønsker forenklinger.

For Sætre bød middagen også på et gjensyn med en gammel kjenning.

– Utenriksminister Rex Tillerson var også til stede. Det ble et hyggelig gjensyn. Jeg hadde jo mye med han å gjøre da han var sjef for Exxon.