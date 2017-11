Maria-feltet kommer ett år før tiden

Oljedirektoratet melder at samtykke er gitt oppstart av Maria-feltet i Norskehavet. Utbyggingen kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan. Kostnadene er reduserte og anslaget oljereserver er økt litt.

-Produksjonsstarten skjer i desember. Dette er om lag 10 måneder tidligere enn opprinnelig plan som var fjerde kvartal i 2018. Et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner har bidratt til dette, skriver Oljedirektoratet.

Det tyske oljeselskapet Wintershall - som er et selskap i BASF-gruppen - er operatør for Maria-feltet. Investeringskostnadene er snaut 12 milliarder kroner, mens estimatet i Plan for utbygging og drift (PUD)var på 15,7 milliarder kroner.

– Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet, sier Kalmar Ildstad, underdirektør i Oljedirektoratet for utbygging og drift i Norskehavet.

I mai i år uttalte Winthershall at framdriften i Maria-prosjektet var så god at selskapets konserndirektør Mario Mehren regnet med oppstart i første halvdel av 2018. Framdriften gikk ennå raskere enn konsernsjefen så for seg.

Maria-feltet ligger om lag 240 kilometer nordvest for Trondheim, cirka 20 kilometer vest av Kristin-feltet og cirka 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.

De utvinnbare reservene på feltet vil være omtrent 180 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav størsteparten er olje.

Maria er bygget ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver hvor det etter dagens planer skal bores fire oljeproduksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner.