Ber om nye avhør etter «Kielland»-ulykken

I et brev til Riksadvokaten oppfordrer «Kielland»-nettverket til at det sikres avhør av nøkkelvitner i «Kielland»-saken.

«Alexander L. Kielland» tippet rundt i Nordsjøen 27. mars 1980. Fortsatt leter overlevende og etterlatte etter svar. Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Tor Gunnar Tollaksen Journalist

«Kielland»-nettverket er interesseorganisasjonen for overlevende, etterlatte, pårørende og andre engasjerte i «Kielland»-saken.

Nå har nettverket sendt et brev til Riksadvokaten hvor det oppfordres til å avhøre viktige nøkkelpersoner som kan fortelle det de vet om «Alexander L. Kielland»-ulykken.

Plattformen havarerte i Nordsjøen 27. mars 1980. 123 mennesker mistet livet og 89 overlevde i det som betraktes som den største industriulykken i Norge noensinne.

Odd Kristian Reme, leder i «Kielland»-nettverket, mener det er viktig at det nå blir tatt avhør av nøkkelvitner i «Kielland»-saken. Foto: Jarle Aasland

Vil sikre avhør

– Riksrevisjonen legger fram sin konklusjon og anbefalinger neste år. Om det blir ny gransking av saken, vil rettslige avhør bli aktuelt, men tiden går og folk blir gamle. Fra vår side er det derfor viktig å understreke at vi ikke ser noen grunn til å vente med at det blir tatt avhør av nøkkelpersoner i denne saken, sier Odd Kristian Reme, leder av «Kielland»-nettverket til Aftenbladet.

«Kielland»-nettverkets oppfordring kommer etter flere innspill fra tidligere høyesterettsadvokat emeritus Pål Mitsem som i flere brev har oppfordret til at det blir tatt avhør av sentrale personer, blant annet fra Stavanger Drilling, som kan svare på ubesvarte spørsmål i «Kielland»-saken.

– Mitsem har hatt et veldig godt poeng når det gjelder å få tatt avhør av vitner som kan vite noe og belyse saken. Fra styret i «Kielland»-nettverket er dette noe vi vil uttrykke vår støtte til, påpeker Reme.

Kampen for nye, rettslige avhør i «Kielland-saken», kom spesielt opp etter snuingen og påfølgende senkning av plattformen i 1983. I 1986 ble dette aktualisert på nytt da advokat Pål Mitsem foretok vitneavhør i forbindelse med et begrensningssøksmål i Stavanger tingrett.

Faksimile fra Stavanger Aftenblad den 15. mai 1986. Foto: Stavanger Aftenblad

Åpnet for ny gransking

Som følge av de nye opplysningene som kom fram uttalte daværende statsadvokat Åsmund Norheim til Aftenbladet i mai i 1986 at det kunne bli aktuelt med ny etterforskning av «Kielland»-saken. Dette skjedde etter at det i et godkjent vitnemål i Stavanger tingrett kom fram opplysninger om at Phillips Petroleums skulle ha nektet plattformsjefen på «Alexander L. Kielland» å gjøre inspeksjoner på plattformen.

Den signerte forklaringen ble brukt i forbindelse med en klage om manglende etterforskning som Pål Mitsem sendte til Riksadvokaten den 31. mai 1986. Klagen ble sendt etter at statsadvokat Åsmund Norheim uttalte at han ikke så bort fra at deler av «Kielland»-ulykken måtte granskes på nytt som følge av de nye opplysningene i saken.

Aftenbladet skrev den gang at Norheim så alvorlig på saken og ville gi den førsteprioritet.

Men etterpå ble det helt stille, og saken fikk ikke videre oppfølging fra Riksadvokaten eller politiet. Stillheten i «Kielland»-saken varte på mange måter fram til 2016 da historieprofessor Marie Smith-Solbakken ved Universitetet i Stavanger gikk i spissen for bokprosjektet «Råolje» som brakte fram en rekke nye opplysninger i saken.

Det var også i denne boken historiker og Aftenbladets journalist Ellen Kongsnes avdekket det hemmelige forliket, som ble inngått med franske interesser i 1991, hvor de norske interessene saksøkte franskmennene for over 700 millioner, men tok til takke med 6,5 millioner kroner og avsluttet saken i 1991.

Odd Kristian Reme i «Kielland»-nettverket sier at stillheten etter henvendelsen fra Pål Mitsem i 1986 og de etterlattes organisasjon, «Kielland»-fondet, i sin tid, var typiske for tiden.

– Det inngår i det som var våre erfaringer fra 1983 og videre framover da vi forsøkte å få det offentlige Norge til å følge opp og avdekke flere sentrale og ubesvarte spørsmål i saken. Norheim ga en åpning den gang for å granske saken videre, men det ble ikke fulgt opp, sier Reme og understreker dermed at de mange ubesvarte spørsmålene fra den gang fortsatt er like aktuelle den dag i dag.

Riksadvokaten opplyser til Aftenbladet at saken er sendt videre til Rogaland statsadvokatembeter. Her er det foreløpig ikke fattet noen konklusjon om hvordan henvendelsen skal følges opp.